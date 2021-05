Τις ΗΠΑ αναμένεται να επισκεφθεί ο πρόεδρος του Ισραήλ έως τις αρχές Ιουλίου

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ρέουβεν Ρίβλιν, αναμένεται να συναντηθεί έως τις αρχές Ιουλίου με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του προέδρου που θα είναι ο πρώτος υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο.

Η πρόσκληση διαβιβάστηκε από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ρίβλιν στην Ιερουσαλήμ στο πλαίσιο μιας περιοδείας στη Μέση Ανατολή.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος «αποδέχθηκε την πρόσκληση αυτή» και «θα είναι ευτυχής» να μεταβεί στην Ουάσινγκτον πριν από τη λήξη της θητείας του, στις 5 Ιουλίου, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το γραφείο του Ρίβλιν.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν ανυπομονεί να σας υποδεχθεί στην Ουάσινγκτον», έγραψε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών στο Twitter.

I met today with Israeli President Rivlin. Thank you for your longstanding efforts to promote coexistence, tolerance, and peace among all the citizens of Israel. President Biden looks forward to welcoming you to Washington. pic.twitter.com/vW8VXqAuHF