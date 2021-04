Την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca έκανε ο Τζάστιν Τριντό

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 της AstraZeneca σε ένα φαρμακείο της Οτάβας, λέγοντας στους δημοσιογράφους «είμαι πολύ ενθουσιασμένος» την ώρα που η βελόνα είχε τρυπήσει το χέρι του.

Στη συνέχεια πόζαρε για τις τηλεοπτικές κάμερες και τους φωτογράφους σηκώνοντας τους αντίχειρες ως ένδειξη επιδοκιμασίας και έπειτα παρακολούθησε τη σύζυγό του Σόφι που έκανε και εκείνη την πρώτη δόση του εμβολίου.

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγός του ασθένησε εκδηλώνοντας ήπια συμπτώματα της νόσου στην αρχή της πανδημίας την περσινή χρονιά.

