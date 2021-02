Τηλεφωνική συνομιλία Ν. Δένδια-Χ. Μάας με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με τον Γερμανό ομόλογό του, Χάικο Μάας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας, που πραγματοποιήθηκε ενόψει της επικείμενης συνάντησης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρέθηκαν οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

