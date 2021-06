Tηλεφωνική επικοινωνία Σ. Μισέλ - Α. Φ. Αλ Σίσι

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Στο επίκεντρο τέθηκαν η Ανατολική Μεσόγειος, η Λιβύη και η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς με αιγυπτιακή μεσολάβηση.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συζήτησαν για «την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» και προσθέτει ότι «ο Πρόεδρος Μισέλ τόνισε ότι η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και καλωσόρισε τον τρέχοντα διάλογο μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας».

Egyptian President @AlsisiOfficial and I exchanged today on our bilateral partnership and our joint commitment to enhance peace and stability efforts in the region.



EU 🇪🇺 and Egypt 🇪🇬 will work together & with other partners towards lasting peace for Israelis and Palestinians. pic.twitter.com/oEeMeibZJX