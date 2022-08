Τίγρη της Τασμανίας: Επιστήμονες θέλουν να επαναφέρουν το εξαφανισμένο είδος

Ερευνητές σε Αυστραλία και ΗΠΑ ξεκινούν μια γιγαντιαία προσπάθεια, πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να επαναφέρουν τη μαρσιποφόρο τίγρη της Τασμανίας η οποία έχει εξαφανιστεί από το 1930.

Ο πληθυσμός των τίγρεων της Τασμανίας μειώθηκε όταν οι άνθρωποι έφτασαν στην Αυστραλία πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια και ξανά όταν εμφανίστηκαν τα ντίνγκο, ένα είδος άγριου σκύλου.

Ο θυλακίνος, γνωστός ως τίγρης της Τασμανίας, φέρει ρίγες κατά μήκος της πλάτης του και είναι μαρσιποφόρο, το είδος του αυστραλιανού θηλαστικού που μεγαλώνει τα μικρά του σε μια θήκη.

Η ομάδα θα χρησιμοποιήσει βλαστοκύτταρα και τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας για να καταφέρει να «ζωντανέψει» τον θυλακίνο σε περίπου 10 χρόνια.

Ωστόσο, υπάρχει δυσπιστία μεταξύ των ειδικών, με κάποιους να κάνουν λόγο για επιστημονική φαντασία.

Σε περίπτωση που οι ερευνητές καταφέρουν να τον επαναφέρουν στην πανίδα, θα πρόκειται για επιστημονικό επίτευγμα και το πρώτο γεγονός «αποεξαφάνισης» στην ιστορία.

We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.



