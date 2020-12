Τί προβλέπει η συμφωνία ΕΕ - Κίνας για το διμερές πλαίσιο επενδύσεων

Η ΕΕ και η Κίνα ανακοίνωσαν ότι ήρθαν σε συμφωνία για το διμερές πλαίσιο που θα διέπει τις μεταξύ τους επενδύσεις, η οποία αφενός προσφέρει νέες ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αφετέρου όμως εμπεριέχει ρίσκο όσον αφορά τις σχέσεις με την νέα αμερικανική διοίκηση.

Η συμφωνία επιβεβαιώθηκε από τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζιπινγκ, και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λαιεν, την Τετάρτη, μετά από επτά χρόνια δύσκολων διαπραγματεύσεων.

