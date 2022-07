Τι ανεβάζει το «πολιτικό θερμόμετρο» στη Βρετανία

Το πιο καυτό πολιτικό καλοκαίρι των τελευταίων δεκαετιών διανύει η Βρετανία. Πολιτική αναταραχή, οικονομική κρίση και απεργίες συνθέτουν το σκηνικό.

Ο πληθωρισμός έφτασε σε υψηλό 40 ετών, στο 9,4% τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα το πραγματικό εισόδημα να έχει μειωθεί δραματικά για τους εργαζόμενους σε όλους τους τομείς, οι οποίοι εκφράζουν πλέον ποικιλοτρόπως τη δυσαρέσκειά τους.

Η μείωση του πραγματικού μισθού κατά 3,7%, ισοδυναμεί με τη χειρότερη ετήσια επίδοση από την έναρξη καταγραφής των συγκεκριμένων στατιστικών δεδομένων στη Βρετανία, το 2001, σύμφωνα με το CNBC.

Οι εργαζόμενοι σε όλους τους πυλώνες της οικονομίας ψήφισαν υπέρ της ανάληψης απεργιακής δράσης διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος διαβίωσης και τις αναντίστοιχες αυξήσεις στους μισθούς.

Μεταξύ όσων διαμαρτύρονται περιλαμβάνονται εργαζόμενοι στις μεταφορές, πυροσβέστες, γιατροί, νοσοκόμοι, δάσκαλοι, ταχυδρομικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, δικηγόροι και μηχανικοί των βρετανικών τηλεπικοινωνιών.

Η Πυροσβεστική Ένωση ανακοίνωσε την Τετάρτη, την επομένη της πιο δύσκολης ημέρας στην ιστορία της μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι «οι πυροσβέστες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής έκτακτης ανάγκης».

Εντωμεταξύ, η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένει ότι η ανοδική πορεία του πληθωρισμού θα συνεχιστεί περίπου μέχρι το τέλος του έτους και θα φτάσει στο 11%.

Απεργιακός πυρετός

Η Βρετανία παρέλυσε πριν μερικές εβδομάδες, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στους σιδηρόδρομους. Άλλη 24ωρη απεργία από μέλη της Ένωσης Σιδηροδρόμων, Ναυτιλίας και Μεταφορών είναι προγραμματισμένη για τις 27 Ιουλίου.

Την Τρίτη, πάνω από 115.000 εργαζόμενοι της Royal Mail και μέλη του Συνδικάτου Εργαζομένων στην Επικοινωνία, ψήφισαν συντριπτικά υπέρ της απεργίας.

We’re disappointed that members of CWU have voted in favour of industrial action. This ballot result does not necessarily mean there will be industrial action. We will continue to seek an agreement.



You can continue to send your parcels and letters - https://t.co/vQmQCXiriW