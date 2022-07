Αυτοκίνητο: Θα πετάξουν τα ταξί της Αθήνας;

Η ιδέα της εναέριας αστικής κινητικότητας δεν είναι καινούρια. Φαίνεται ότι θα αποτελέσει στοιχείο των αυριανών βιώσιμων μετακινήσεων – και για αυτό το λόγο μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες σπεύδουν να δηλώσουν παρών! Το νέο στοιχείο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ενδέχεται η Αθήνα να βρεθεί στην πρωτοπορία των «αεροταξί» καθώς η εταιρία Orama Nexus ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αναπτύξει το πρώτο δίκτυο προηγμένης αεροκινητικότητας της Ελλάδας.

Τα πράγματα έχουν ως εξής: η Orama Ventures LLC ανακοινώνει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την παροχή υπηρεσιών προηγμένης αεροκινητικότητας με αφετηρία την Ελλάδα με το οποίο ελπίζει να φέρει την επανάσταση στον τομέα της διασύνδεσης και των μεταφορών.

Για τον σκοπό αυτό μία ομάδα από διάφορους διεθνείς «παίκτες» στους τομείς της αεροπλοΐας, του τουρισμού, των κατασκευών και των επενδύσεων, δημιούργησε την απαραίτητη κοινοπραξία με σκοπό την ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών, για την είσοδο και λειτουργία αεροσκαφών τύπου eVTOL (electric Vertical Take Off and Landing: ηλεκτροκίνητα αεροσκάφη, κάθετης απογείωσης και προσγείωσης) στην Ελλάδα, μέχρι το 2026.

Αυτά λοιπόν τα μηδενικών ρύπων αεροσκάφη, τα eVTOL, διαθέτουν το μέγα προσόν της κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζονται κάποιον διάδρομο, παρά μόνο ελάχιστο χώρο, όπως τα ελικόπτερα – και ακόμα μικρότερα. Μπορούν να μεταφέρουν μέχρι έξι (6) επιβάτες με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου, και με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ανά χιλιόμετρο, σύμφωνα τουλάχιστον με τις υποσχέσεις της κοινοπραξίας.

Πρόκειται για αεροσκάφη που καμιά φορά, καταχρηστικά, τα αποκαλούμε και «ιπτάμενα αυτοκίνητα» και τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιχειρούν στα αστικά κέντρα – που μέχρι πρότινος ήταν απροσπέλαστα για τα παραδοσιακά μέσα εναέριων μεταφορών (αεροσκάφη και ελικόπτερα) -, επιτρέποντας την απρόσκοπτη, αποδοτική και ταχύτατη μεταφορά των επιβατών, με τρόπο βιώσιμο, περιβαλλοντικά και οικονομικά βέλτιστο.

Η εξυπηρέτηση των επιβατών που θα χρησιμοποιούν τα eVTOL θα γίνεται από ειδικούς τερματικούς σταθμούς κάθετης προσγείωσης και απογείωσης, που ονομάζονται Vertiport και είναι σχεδιασμένοι ειδικά για εγκατάσταση σε αστικά κέντρα, είτε σε διαθέσιμους ανοιχτούς χώρους, είτε σε κατάλληλα διαμορφωμένες οροφές κτιρίων. Τέτοιοι σταθμοί μπορεί επίσης να εγκατασταθούν και σε περιφερειακούς προορισμούς, στην ηπειρωτική και τη νησιωτική επικράτεια.

Διαβάζοντας τώρα την επίσημη ανακοίνωση για το φιλόδοξο αυτό σχέδιο βλέπουμε ότι: «Η πλατφόρμα της Orama Nexus θα ξεκινήσει με την κατασκευή σταθμών Vertiport σε κεντρικά σημεία και προάστια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε περισσότερα από είκοσι (20) περιφερειακά αστικά κέντρα και νησιά.

Ενώ θα συνεχίσει την ανάπτυξη του δικτύου της, με την εγκατάσταση περισσότερων από εκατό μικρών σταθμών επιβίβασης – αποβίβασης επιβατών (Vertistops), σε περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Η πλατφόρμα ΟΝ έχει σαν στόχο να επεκτείνει το δίκτυό της, έτσι ώστε να δημιουργήσει εναέρια διασύνδεση μέσω προγραμματισμένων ή on demand δρομολογίων, με κάθε γωνιά της Ελληνικής επικράτειας».

Αυτό, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Orama Ventures LLC, Alain Grangé, «…θα επιτρέψει στους κατοίκους της Αθήνας να διασχίζουν την πόλη τους σε λιγότερο από 10 λεπτά και με κόστος αντίστοιχο ενός ταξί, ενώ παράλληλα θα προσφέρει άνετη πρόσβαση σε μέχρι πρότινος δυσπρόσιτους, κυρίως νησιωτικούς προορισμούς, ενώ ταυτόχρονα θα δώσει τη δυνατότητα άμεσης και προσιτής αερομεταφοράς σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα και επιχείρηση στην Ελλάδα».

Η πλατφόρμα ΟΝ θα συνδέσει όλες τις κύριες διεθνείς πύλες εισόδου επισκεπτών στη χώρα, όπως για παράδειγμα το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», με το κέντρο της πόλης καθώς και με ένα πλήθος δημοφιλών προορισμών, επιτρέποντας πολλές φορές την απευθείας μετάβαση των τουριστών στον προορισμό διαμονής που έχουν επιλέξει.

Επί του παρόντος η εκτιμώμενη εμβέλεια λειτουργίας των eVTOL υπολογίζεται σε άνω των 240 χιλιομέτρων, ενώ ο σχεδιασμός των σταθμών Vertiport & Vertistop έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε η απόσταση των διασυνδεδεμένων προορισμών, συνδυαστικά να ξεπερνά κατά πολύ την ονομαστική εμβέλεια των αεροσκαφών.

Συνεχίζοντας την ανάγνωση της ανακοίνωσης μαθαίνουμε και για το μέγεθος της επένδυσης, καθώς «Η Orama Nexus αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια άνω των 500 εκατ. ευρώ για το πρώτο μέρος της επένδυσης, ενώ το συνολικό ύψος αυτής προβλέπεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, για τα πρώτα δέκα (10) έτη λειτουργίας της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του δικτύου και την προμήθεια των απαιτούμενων αεροσκαφών».

Στην πλατφόρμα Orama Nexus συμμετέχουν μια σειρά εταιρίες όπως η Luxe Brand Assets, και ο ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Ενώ οι διαβουλεύσεις με διάφορους κρατικούς φορείς και εν δυνάμει συνεργάτες από συναφείς τομείς δραστηριότητας στην Ελλάδα, πρόκειται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, η Orama Nexus προτίθεται να προχωρήσει στην απόκτηση των απαιτούμενων ακινήτων και στις διαδικασίες αδειοδότησης για την κατασκευή των πρώτων σταθμών Vertiport, μέσα στο 2023.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται μαζί με τον EASA (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια) ένα νομοθετικό πλαίσιο εναέριας κυκλοφορίας. Η Orama Nexus αναμένει ότι σχετικές οι νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά και τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των κατασκευαστών eVTOL, θα επιτρέψουν στο να ξεκινήσει τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα, έως το 2026.

Σημειώστε, τέλος, ότι μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου, η Hyundai, έχει πάρει την υπόθεση των ηλεκτρικών «αεροταξί» πολύ σοβαρά, φροντίζοντας να δημιουργήσει τη Supernal, την εταιρία που αποτελεί εξέλιξη του Τμήματος Αστικής Εναέριας Κινητικότητας του Hyundai Group. Mέσω αυτής της εταιρίας οι Κορεάτες θα διεκδικήσουν μια ηγετική θέση σε αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν Advanced Air Mobility (AAM), δηλαδή Προηγμένη Εναέρια Κινητικότητα. Και αυτό το στοιχείο ενισχύει την πεποίθηση ότι σε κάποια χρόνια – χωρίς αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε το πόσα – ο ουρανός των αστικών κέντρων θα φιλοξενεί πλήθος eVTOL που θα αποτελέσουν στοιχείο του συστήματος συγκοινωνιών κάθε πόλης ή και χώρας, μεταφέροντας γρήγορα, σχετικά αθόρυβα και χωρίς ρύπους τους επιβάτες τους στον προορισμό τους.

Σχετικά με την Orama Nexus:

Η εταιρεία Orama Ventures LLC με έδρα τη Φλόριντα των ΗΠΑ, είναι ο επενδυτικός βραχίονας της O Lifestyle International (www.o-lifestyle.com) που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Η O Lifestyle International αποτελεί μία πρωτοποριακή εταιρεία φιλοξενίας-ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, καθώς και ιδιωτικών αερομεταφορών, η οποία προσφέρει στους πελάτες της τη μοναδική δυνατότητα να πετούν χωρίς κόστος, με το στόλο ιδιωτικών αεροσκαφών που διαθέτει, ενώ συμμετέχουν σε ένα επενδυτικό σχήμα απολύτως προστατευμένο από τις εκάστοτε τιμές πληθωρισμού.

O όμιλος Luxaviation Group (www.luxaviation.com) με έδρα το Λουξεμβούργο, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους και διαχειριστές υπηρεσιών ιδιωτικών αερομεταφορών στην Ευρώπη, με προσωπικό άνω των 1.500 ατόμων και στόλο που αριθμεί περισσότερα από 250 αεροσκάφη. Η Luxaviation έχει σφυρηλατήσει μια εξαιρετική φήμη για την ασφάλεια και την αρτιότητα των υπηρεσιών της σε μια βιομηχανία με υψηλή ζήτηση, που ταυτόχρονα στηρίζει την καινοτομία και την έγκαιρη υιοθέτηση βιώσιμων λύσεων τύπου eVTOL.

Η ΑΚΤΩΡ Α.Ε. που εδρεύει στην Ελλάδα (www.ellaktor.com), αποτελεί μέλος του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας από τους κορυφαίους στην Ελλάδα και τους σημαντικότερους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ομίλους, με πλούσια διεθνή παρουσία σε διάφορους τομείς, επίκεντρο των οποίων είναι ο τομέας των κατασκευών, της αξιοποίησης – ανάπτυξης ακινήτων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των περιβαλλοντικών έργων.

Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαθέτει εξειδίκευση για την υλοποίηση σύνθετων και απαιτητικών έργων, ενώ συγκαταλέγεται στους 100 μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους του κόσμου (Global Powers of Construction 2020, Deloitte – Ιούλιος 2021).

Η εταιρεία Luxe Brand Assets LLP (www.luxebrandassets.com) είναι εταιρεία επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων, που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον ξενοδοχειακό τομέα, στον τομέα των ακινήτων και στην πολυτελή διαβίωση. Η εταιρεία εδρεύει στο Λονδίνο και έχει συνάψει συνεργασίες με στρατηγικούς εταίρους διεθνώς, ενώ εκπροσωπεί τα συμφέροντα σημαντικών επενδυτών σε δραστηριότητες σχετικές με την πολυτελή διαβίωση.