Telegraph: Υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών η βρετανική κοινή γνώμη

Την ενίσχυση των επιχειρημάτων της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας, με βάση και τη στήριξη της βρετανικής κοινής γνώμης, αποτυπώνει εκτενές άρθρο της βρετανικής Telegraph. Παράλληλα, η εφημερίδα Guardian φιλοξενεί σήμερα Σάββατο άρθρο γνώμης στο οποίο καλεί ευθέως την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να επιστρέψει τα Γλυπτά στην Αθήνα.



Λίγες μέρες μετά τη συνάντηση των πρωθυπουργών Ελλάδας και Βρετανίας στην Ντάουνινγκ Στριτ, όπου το αίτημα για επανένωση των Γλυπτών με αυτά που βρίσκονται στο Μουσείο της Ακρόπολης τέθηκε επισήμως από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Telegraph αναφέρει ότι σε ερώτημα της εταιρείας δημοσκοπήσεων YouGov η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (56%) δήλωσε πως τα Γλυπτά πρέπει να εκτίθενται στην Ελλάδα, ενώ μόλις ένας στους πέντε (20%) απάντησε πως πρέπει να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Το άρθρο υπογράφει ο Associated Editor της εφημερίδας Gordon Rayner, ο οποίος υπέγραψε το περασμένο Σαββατοκύριακο τη συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού μέσω της οποίας παρουσιάστηκε εκ νέου στο βρετανικό κοινό το ελληνικό αίτημα, αμέσως πριν την επίσκεψη του Κυρ. Μητσοτάκη στο Λονδίνο.



Η Telegraph υπογραμμίζει ότι η πίεση δεν έρχεται μόνο από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και από την UNESCO. Ο βραχίονας του ΟΗΕ για πολιτιστικά ζητήματα, συνεχίζει η Telegraph, έχει επικρίνει έντονα τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτίθενται τα Γλυπτά στο Βρετανικό Μουσείο, ενώ πρόσφατα έκρινε ότι το ζήτημα της επιστροφής τους είναι διακρατικό, «υπονομεύοντας την έτοιμη δικαιολογία του Μπόρις Τζόνσον ότι υπουργοί δεν μπορούν να αναμειχθούν στο θέμα διότι τα Μάρμαρα ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο».



Η ελληνική θέση, τονίζει η βρετανική εφημερίδα, ενισχύεται επίσης από την εντεινόμενη τάση στους κόλπους μεγάλων ευρωπαϊκών μουσείων υπέρ της επιστροφής αρχαιοτήτων και τεχνουργημάτων τα οποία έχουν παρθεί από τρίτες χώρες. «Υπάρχει αναμφίβολα μία στροφή προς την κατεύθυνση αυτή, μουσεία στην Ευρώπη και αλλού αλλάζουν τη στάση τους όσον αφορά τον επαναπατρισμό», δήλωσε στην Telegraph o Αλεξάντερ Χέρμαν, συγγραφέας του βιβλίου «Restitution: The Return of Cultural Artifacts». Η τάση αυτή «έχει ενισχυθεί πραγματικά τα τελευταία πέντε χρόνια και άλλες χώρες με αποικιοκρατικό παρελθόν, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, όλες κινούνται προς τα εκεί», προσέθεσε.



«Το Βρετανικό Μουσείο είναι φανερά πίσω από τις εξελίξεις», σημειώνει από την πλευρά της στην Telegraph η ηθοποιός Τζάνετ Σούζμαν, επικεφαλής της βρετανικής επιτροπής για την επιστροφή των Γλυπτών, η οποία περιλαμβάνει πολλούς από τους κορυφαίους κλασικιστές του Ηνωμένου Βασιλείου και συγκροτήθηκε το 1983, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της Μελίνας Μερκούρη. Η ίδια υπογραμμίζει ότι τα επιχειρήματα του Βρετανικού Μουσείου δεν ανταποκρίνονται πλέον στην πραγματικότητα και θυμίζουν «παιδικές συμπεριφορές, με τη λογική ”εγώ το βρήκα είναι δικό μου”».



«Όποιος επισκέπτεται το μουσείο στην Αθήνα μπορεί να δει ότι τα Γλυπτά θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί», συμπληρώνει.



Guardian: Μην εμποδίσετε την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα



«Κάποτε, μία βρετανική κυβέρνηση θα επιστρέψει τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα», τονίζει από την πλευρά του στη Guardian ο τακτικός αρθρογράφος Σάιμον Τζένκινς, ο οποίος συμφωνεί ότι τα παραδείγματα μεγάλων μουσείων που επέστρεψαν σημαντικά εκθέματα στις χώρες προέλευσής τους δεν είναι λίγα και προτρέπει τον Μπόρις Τζόνσον να είναι αυτός που θα πιστωθεί αυτή τη σημαντική απόφαση.





«Το Παρίσι επιστρέφει κλεμμένα τεχνουργήματα από την νοτιοανατολική Ασία και τη Σενεγάλη. Οι Χάλκινοι θησαυροί του Μπενίν έχουν επιστραφεί στη Νιγηρία από το Κέιμπριτζ, το Αμπερντίν, τη Γερμανία και τη Γαλλία», σημειώνει, προσθέτοντας ότι ακόμα και το Λονδίνο έχει επιστρέψει στην Αίγυπτο ένα τμήμα της Μεγάλης Σφίγγας.



Η συζήτηση για τον επαναπατρισμό τέτοιων σημαντικών έργων, υπογραμμίζει ο αρθρογράφος, έχει προσλάβει άλλες διαστάσεις χάρη στην ανάπτυξη των τρισδιάστατων εκτυπώσεων ακριβείας (3D printing), μίας τεχνολογίας που επιτρέπει να ανακατασκευάζουμε ακριβή αντίγραφα αρχαίων δημιουργημάτων, χρησιμοποιώντας ακόμα και τον ίδιο τύπο πέτρας ή μαρμάρου.



Ήδη εκπονούνται σχέδια για την κατασκευή αντιγράφων κάποιων ιστορικών μνημείων που κατέστρεψε το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία και το Ιράκ, και δεδομένου ότι οι Έλληνες θέλουν να δουν τους αυθεντικούς πολιτιστικούς θησαυρούς να επιστρέφουν στην σκιά της Ακρόπολης, ανάλογα αντίγραφα θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα Γλυπτά που σήμερα εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο.



«Εάν οι Λονδρέζοι θέλουν να δουν τα αισθητικά θέλγητρα της ελληνικής γλυπτικής έχουν αυτή τη δυνατότητα, η τεχνολογία μπορεί να τα αντιγράψει, όπως αντιγράφει περίφημα αγάλματα ανά την Ευρώπη. Αλλά μην εμποδίσετε την επιστροφή των Γλυπτών» τονίζει ο αρθρογράφος της εφημερίδας Guardian.