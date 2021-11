Ταραχές στα Νησιά του Σολομώντα: Προειδοποιητικά πυρά της αστυνομίας

Η αστυνομία πυροβόλησε προειδοποιητικά για να απωθήσει διαδηλωτές που αποπειράθηκαν να εισβάλλουν στην ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού των Νησιών του Σολομώντα, του Μανάσε Σογκαβάρε, εν μέσω των συνεχιζόμενων επεισοδίων, συμπεριλαμβανομένων εμπρησμών και λεηλασιών στη Χονιάρα, διαπίστωσαν σήμερα Παρασκευή δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μικρός αριθμός αστυνομικών μπόρεσε να διαλύσει το πλήθος, απωθώντας το προς το κέντρο της πόλης. Στη Χονιάρα πυρπολήθηκε τουλάχιστον ένα κτίριο και λεηλατήθηκαν καταστήματα και σήμερα, τρίτη συνεχόμενη ημέρα διαδηλώσεων και ταραχών. Οι διαδηλωτές απαιτούν την παραίτηση του επικεφαλής της κυβέρνησης.

Τα νέα επεισόδια καταγράφονται μολονότι η Αυστραλία ανακοίνωσε πως άρχισε να αναπτύσσει ειρηνευτική αποστολή στην πρωτεύουσα του αρχιπελάγους του Ειρηνικού. Χιλιάδες άνθρωποι, ορισμένοι οπλισμένοι με τσεκούρια και μαχαίρια, επιτέθηκαν στην κινεζική συνοικία, σε καταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις.

Οι ταραχές στα Νησιά του Σολομώντα άρχισαν προχθές Τετάρτη, όταν εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν αξιώνοντας ο κ. Σογκαβάρε να εγκαταλείψει το αξίωμά του. Κατόπιν έκαναν έφοδο στην κινεζική συνοικία στη Χονιάρα, που έχει κάπου 80.000 κατοίκους.

Πυρπόλησαν αστυνομικό τμήμα και λεηλάτησαν καταστήματα, ώσπου επενέβη η αστυνομία και τους απώθησε με εκτενή χρήση δακρυγόνων.

Australia said it will deploy more than 100 police and military personnel to the Solomon Islands as protesters in the Pacific nation defied a government-imposed lockdown and set fire to buildings in the capital Honiara for a second day https://t.co/RuYqDZcVWI pic.twitter.com/DEH0eEjlHZ