Ταϊβάν: Επίσκεψη του κυβερνήτη της Ιντιάνα στην Ταϊπέι

Ο κυβερνήτης της Ιντιάνα έφτασε στην Ταϊπέι την Κυριακή και έγινε ο τελευταίος Αμερικανός αξιωματούχος που επισκέπτεται την Ταϊβάν, αψηφώντας έτσι την πίεση από την Κίνα για να μην πραγματοποιηθούν τέτοια ταξίδια.

Η Κίνα, η οποία διεκδικεί τη δημοκρατικά διοικούμενη Ταϊβάν ως δικό της έδαφος παρά τις έντονες αντιρρήσεις της κυβέρνησης της Ταϊπέι, διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις κοντά στην Ταϊβάν από τότε που η πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στην Ταϊπέι. Την περασμένη εβδομάδα μια δεύτερη ομάδα αμερικανών νομοθετών επισκέφθηκε την Ταϊβάν

Ο κυβερνήτης της Ιντιάνα χαρακτήρισε την επίσκεψή του στην Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα ως «ταξίδι οικονομικής ανάπτυξης», λέγοντας ότι ήταν ο πρώτος κυβερνήτης των ΗΠΑ που ήρθε στην Ταϊβάν από τότε που ξεκίνησε η πανδημία COVID-19 πριν από δύο χρόνια.

«Η αντιπροσωπεία μας θα περάσει αυτή την εβδομάδα συναντώντας κυβερνητικούς αξιωματούχους, ηγέτες επιχειρήσεων και ακαδημαϊκά ιδρύματα για να ενισχύσει περαιτέρω τις οικονομικές, ακαδημαϊκές και πολιτιστικές συνδέσεις της Ιντιάνα με την Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα», τόνισε ο Χόλκομπ στον λογαριασμό του στο Twitter.

Το προεδρικό γραφείο της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι θα συναντήσει την Πρόεδρο Τσάι Ινγκ-γουέν τη Δευτέρα το πρωί.

I landed in Taipei to kick off an economic development trip in Taiwan & South Korea. Indiana's home to 10 Taiwanese & 12 South Korean businesses. This week marks my 2nd trip to South Korea as Governor & I'm proud to be the first governor to visit Taiwan since before the pandemic.