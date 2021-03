Μ. Σχοινάς : Τα Γλυπτά ανήκουν στον Παρθενώνα

Με σημερινή του ανάρτηση στο Twitter o Ευρωπαίος Επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρει ότι τα Γλυπτά ανήκουν στον Παρθενώνα και ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε η παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να ανυψώνει την ανθρωπότητα και όχι να τη διαιρεί.

The marbles belong in the Parthenon. In these difficult times, universal cultural heritage should uplift humanity, not divide it. #ParthenonMarbles https://t.co/ELjbYTcYa9