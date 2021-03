Η Λ. Μενδώνη απαντά στον Μπ. Τζόνσον για τον Έλγιν

Ανενημέρωτος είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σε σχέση με τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Σε απάντηση των δηλώσεων του Βρετανού πρωθυπουργού σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας «Τα Νέα», η Υπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Από τη δήλωση του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας κ. Boris Johnson αντιλαμβανόμεθα ότι δεν έχει ενημερωθεί από τις υπηρεσίες του, για τα νέα ιστορικά δεδομένα της Οθωμανοκρατίας, από τα οποία τεκμαίρεται ότι δεν υπήρξε νόμιμη κτήση από τον λόρδο Έλγιν των Γλυπτών του Παρθενώνα και συνεπώς ούτε από το Βρετανικό Μουσείο. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να προσκομίσει τα απαραίτητα τεκμήρια προκειμένου να ενημερωθεί ο βρετανικός λαός ότι το Βρετανικό Μουσείο κατέχει τα Γλυπτά παρανόμως.

Η Ελλάδα δεν αποδέχεται νόμιμη κατοχή, νομή και κυριότητα των Γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Ο Παρθενώνας, ως σύμβολο της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Δυτικού Πολιτισμού εκπέμπει πανανθρώπινες αξίες. Προς την κατεύθυνση αυτή οφείλουμε να εργαστούμε όλοι».

Ακολουθεί η αγγλική μετάφραση της δήλωσης:

Statement by the Minister of Culture and Sports on the issue of the Parthenon Sculptures.

Upon careful review of the statements made by U.K. Prime Minister, Mr. Boris Johnson, it is clear that he has not been properly informed by the competent state services of his country, of the new historical data regarding Greece’s occupation by the Ottomans, that show that there has was never a legitimate acquisition of the Parthenon Sculptures by Lord Elgin and, therefore neither has the British Museum ever acquired the Sculptures in a legitimate manner. The Ministry of Culture and Sports can provide the necessary documentary evidence that can inform the British people that the British Museum possesses the Sculptures illegally.

For Greece, the British Museum does not have legitimate ownership or possession of the Sculptures. The Parthenon, as a symbol of UNESCO and Western Civilisation, reflects universal values. We are all obliged to work towards this direction.