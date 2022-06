Κίεβο: Τα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις στη Ρωσία

Η Ουκρανία δεν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει συστήματα πυραύλων πολλαπλής εκτόξευσης που λαμβάνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο Μικαήλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.

«Η Ουκρανία διεξάγει αμυντικό πόλεμο και δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το MLRS για να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις στη Ρωσία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Μικαήλο Ποντόλιακ. «Οι εταίροι μας γνωρίζουν πού χρησιμοποιούνται τα όπλα τους», διευκρίνισε ο ίδιος.

Task #1 today for Russia — to undermine trust between 🇺🇦 and 🇺🇸. Ukraine is waging a defensive war and does not plan to use the MLRS to attack facilities in 🇷🇺. Our partners know where their weapons are used. Any allegations of such intentions - PSYOP of 🇷🇺 special services.