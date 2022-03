Συρεγγέλα: Ένας πόλεμος αφήνει πάντα «πληγές» και δεν είναι ποτέ ουδέτερος ως προς το φύλο

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, εκπροσώπησε τη χώρα μας στην 66η Σύνοδο για το Καθεστώς των Γυναικών στα Ηνωμένα Έθνη (Commission on the Status of Women-CSW). Η φετινή Σύνοδος δίνει έμφαση στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και στην ενδυνάμωση γυναικών και κοριτσιών στο πλαίσιο πολιτικών και προγραμμάτων για την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην εναρκτήρια συνεδρία, η υφυπουργός μαζί με ομολόγους υπουργούς κρατών μελών της ΕΕ δήλωσαν τη στήριξή τους στον λαό της Ουκρανίας και καταδίκασαν βίαιες συμπεριφορές και πράξεις που στρέφονται κατά της ελευθερίας των κρατών και της δημοκρατίας.

Η κ. Συρεγγέλα ανέφερε ότι ο ουκρανικός λαός υποφέρει, «ο άμαχος πληθυσμός κινδυνεύει. Οι πολίτες εκεί - ανάμεσά τους και χιλιάδες Έλληνες - ζουν σε συνθήκες απελπισίας και αγωνίας, βλέποντας δικούς τους ανθρώπους να σκοτώνονται άδικα από ρωσικούς βομβαρδισμούς» και συμπλήρωσε: «δηλώνουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Οφείλουμε όλες οι χώρες να σταθούμε δίπλα στις γυναίκες και τα παιδιά της Ουκρανίας, γιατί ένας πόλεμος αφήνει πάντα "πληγές" και, όπως και κάθε άλλη κρίση, δεν είναι ποτέ ουδέτερος ως προς το φύλο».

Στη συνέχεια, η κ. Συρεγγέλα, συνοδεία της Μόνιμης Αντιπροσώπου της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβη Μαρίας Θεοφίλη, πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με την αναπληρώτρια γενική γραμματέα του ΟΗΕ και εκτελεστική διευθύντρια του UN Women, Sima Bahous. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα και συζητήθηκε η περαιτέρω συνεργασία τους στα θέματα της γυναικείας ενδυνάμωσης και της προώθησης της ισότητας των φύλων. «Κάθε συνεργασία που στοχεύει στην ενίσχυση και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών είναι σημαντική για τη χώρα μας. Άλλωστε, η ανταλλαγή καλών πρακτικών είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών ισότητας», δήλωσε η κ. Συρεγγέλα.

Από την πλευρά της, η κ. Bahous συνεχάρη την υφυπουργό για το έργο της στον τομέα της πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, αλλά και για τις ενέργειές της να απεγκλωβιστούν από την Καμπούλ Αφγανές γυναίκες, πολιτικοί, δικαστές, αθλήτριες και ακτιβίστριες και να βρουν καταφύγιο στην Ελλάδα, ενώ ευχαρίστησε τη χώρα μας για την υποστήριξη που δείχνει στο UN Women όλα αυτά τα χρόνια.

Η πρώτη ημέρα της συνόδου έκλεισε με τις συναντήσεις της υφυπουργού με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Κωνσταντίνο Κούτρα και τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, όπου η κ. Συρεγγέλα παρουσίασε το κυβερνητικό έργο για την ισότητα των φύλων και άκουσε με ενδιαφέρον τα προβλήματα της ομογένειας.