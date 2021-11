Συντριβή βρετανικού F-35: Προσπάθειες εντοπισμού του στη Μεσόγειο

Ένα βρετανικό F-35, ένα από τα νεότερα μαχητικά αεροσκάφη stealth του βρετανικού στρατού, συνετρίβη στη Μεσόγειο Θάλασσα ενώ εκτελούσε πτήσεις από το αεροπλανοφόρο HMS Queen Elizabeth, ανέφερε σε tweet το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

A British F35 pilot from HMS Queen Elizabeth ejected during routine flying operations in the Mediterranean this morning.



The pilot has been safely returned to the ship and an investigation has begun, so it would be inappropriate to comment further at this time.