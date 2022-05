Συνομιλία Ερντογάν με τη Σουηδή πρωθυπουργό και τον Φινλανδό πρόεδρο - Τι τους ζήτησε

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Φινλανδό ομόλογό του Σαούλι Νιινίστο και την πρωθυπουργό της Σουηδίας, Μαγκνταλένα Άντερσον, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Συγκεκριμένα, ο Ερντογάν δήλωσε στην Άντερσον ότι αναμένει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα σχετικά με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, ενώ τόνισε ότι πρέπει να αρθεί το εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε στην Άγκυρα μετά την εισβολή στη Συρία το 2019.

Νιινίστο: Καταδικάζουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της

Αντίστοιχη επικοινωνία είχε ο Ερντογάν με το Νιινίστο, γνωστοποιώντας του ότι στη συμμαχία του ΝΑΤΟ δεν υπάρχει χώρος για τρομοκρατικές οργανώσεις.

Από πλευράς του, ο Φινλανδός πρόεδρος δήλωσε στον Τούρκο ομόλογό του, ότι Άγκυρα και Ελσίνκι, ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, θα επικεντρωθούν ο ένας στην ασφάλεια του άλλου και θα ενισχύσουν τις μεταξύ τους διπλωματικές σχέσεις.

Επιπλέον, ολοκληρώνοντας την μεταξύ τους επικοινωνία, άδραξε την ευκαιρία να υπογραμμίσει ότι καταδικάζει την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και τους τρόπους εκδήλωσής της.

An open and direct phone call with President @RTErdogan. I stated that as NATO Allies Finland and Turkey will commit to each other’s security and our relationship will thus grow stronger. Finland condemns terrorism in all its forms and manifestations. Close dialogue continues.