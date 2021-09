Σύνοδος Κορυφής: Η συμφωνία ΗΠΑ - Αυστραλίας - Βρετανίας στην ατζέντα

Στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου αναμένεται να συζητηθεί η συμφωνία ασφάλειας μεταξύ των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ανέφερε με ανάρτησή του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, ο Σαρλ Μισέλ ανέφερε ότι «η εταιρική σχέση ασφάλειας AUKUS καταδεικνύει περαιτέρω την ανάγκη για μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ σε μια περιοχή στρατηγικού ενδιαφέροντος. Μια ισχυρή στρατηγική της ΕΕ για τη ζώνη του Ινδικού-Ειρηνικού ωκεανού είναι απαραίτητη περισσότερο από ποτέ. Χαιρετίζω τη σημερινή παρουσίαση της στρατηγικής του Ζοζέπ Μπορέλ. Στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου».

The #AUKUS security partnership further demonstrates the need for a common EU approach in a region of strategic interest.



A strong EU Indo-Pacific strategy is needed more than ever



I welcome today’s presentation of @JosepBorrellF strategy



On the agenda of the October #EUCO