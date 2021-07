Συνετρίβη Mirage 2000 στο Μάλι - Σώοι οι πιλότοι

Ένα πολεμικό αεροσκάφος της γαλλικής αεροπορίας, Mirage 2000, συνετρίβη σήμερα στο Μάλι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αεροσκάφος αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα με αποτέλεσμα οι δυο επιβαίνοντες πιλότοι να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εκτίναξης καθίσματος.

Όπως μεταδίδουν τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, εκπρόσωπος της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας ανέφερε ότι «κατά τη διάρκεια μιας αποστολής αεροπορικής υποστήριξης για μια ομάδα μαχητών στην περιοχή Hombori, ένα Mirage 2000D υπέστη ζημία που απαιτούσε την αποβολή του πληρώματος (πιλότου και αξιωματικού πλοηγού συστήματος όπλων)».

