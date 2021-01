Συνελήφθη ο οπαδός του Τραμπ, γνωστός και ως Σαμάνος της QAnon, που εισέβαλε στο Καπιτώλιο

Συνελήφθη ο άνδρας που μονοπώλησε τα ΜΜΕ, το βράδυ της εισβολής των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, ο οποίος φιγούραρε σε δεκάδες φωτογραφίες με γούνινο καπέλο και τατουάζ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, o Τζέικομπ Άντονι Τσάνσλεϊ, όπως είναι και το όνομα του, τέθηκε υπό κράτηση, καθώς του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βίαιη εισβολή και διατάραξη της τάξης.

«Το άτομο κρατούσε δόρυ, μήκους περίπου 2 μέτρων, με μια αμερικανική σημαία τοποθετημένη κάτω από την αιχμηρή λόγχη» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία της Ουάσιγκτον.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως ο Τζέικομπ Άντονι Τσάνσλεϊ θεωρείται πως ταυτοποιήθηκε ως ο «άνδρας που εθεάθη κατά την δημοσιογραφική κάλυψη να εισβάλει στο Καπιτώλιο ντυμένος με κέρατα, γούνα στο κεφάλι, μπλε, κόκκινο και λευκό χρώμα στο πρόσωπο και χωρίς μπλούζα».

Ποιος είναι ο μυστηριώδης οπαδός του Τραμπ

Ο υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ με τα πολλά τατουάζ, κέρατα στο κεφάλι, ένα γούνινο καπέλο και βαμμένος στο πρόσωπο, είναι ένας 32χρονος γνωστός και με το ψευδώνυμο Τζέικ Αντζέλι, ενώ συχνά αποκαλείται και Σαμάνος της Qanon.

Ο Ανγκέλι βρισκόταν στο μπροστινό μέρος μιας ομάδας διαδηλωτών που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αστυνομία της Ουάσινγκτον που προσπάθησε μάταια να προστατεύσει το κτίριο. Στην συνέχεια, μπήκε στην αίθουσα της Γερουσίας όπου φωτογραφήθηκε να φωνάζει και να ποζάρει πάνω στην έδρα.

Photo of Senate right now. 'Where's Pence, show yourself!' protester shouts pic.twitter.com/xGVKMnsf3T