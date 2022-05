Συνεχίζονται οι επιθέσεις στο Αζοφστάλ - Βαριές οι ρωσικές απώλειες, σύμφωνα με το βρετανικό ΥΠΑΜ

Χωρίς πολλές εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου εξελίχθηκαν οι τελευταίες ώρες στην Ουκρανία, όπως γνωστοποιεί το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Στις περιφέρειες Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ «απωθήθηκαν οκτώ επιθέσεις του εχθρού» και καταστράφηκαν τρία άρματα μάχης, οκτώ πυροβόλα, επτά τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, ένα αυτοκίνητο και τρία μηχανήματα» του Μηχανικού του ρωσικού στρατού, όπως γνωστοποίησε το επιτελείο.

Παράλληλα στον νότο, έγιναν νέες ρωσικές προσπάθειες να καταληφθούν οι εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Αζοφστάλ, του μόνου τομέα της Μαριούπολης όπου απομένουν ουκρανοί στρατιωτικοί.

Σε άλλα μέτωπα, η ρωσική δραστηριότητα περιορίστηκε σε βολές του πυροβολικού και πτήσεις αναγνώρισης.

Στην περιοχή της Ιζιούμ, από όπου η Ρωσία σχεδιάζει να εξαπολύσει επίθεση προς την Κραματόρσκ, ώστε να περικυκλώσει τις ουκρανικές μονάδες στο Ντονμπάς, καταγράφηκαν πτήσεις UAVs με σκοπό τον εντοπισμό αμυντικών θέσεων.

Εξάλλου στο Χάρκοβο, που είχε 1 εκατ. κατοίκους πριν από τον πόλεμο, και σε περιοχές έξω από τη Ντονιέτσκ αναφέρθηκαν βολές του πυροβολικού και πλήγματα της ρωσικής αεροπορίας, πάντως όχι χερσαίες επιθέσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας γνωστοποίησε ότι βαριές απώλειες έχουν προκληθεί σε ορισμένες από τις πιο ικανές και καλύτερα εξοπλισμένες μονάδες του στρατού της Ρωσίας.

12:55: Μολδαβία: Καταγγέλλουν χτυπήματα από drones οι φιλορώσοι αυτονομιστές

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές στη Μολδαβία δήλωσαν το Σάββατο ότι η περιοχή τους χτυπήθηκε τέσσερις φορές από «ύποπτα» drones κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά στα ουκρανικά σύνορα.



Το υπουργείο Εσωτερικών της Υπερδνειστερίας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από κρατήρες που, όπως είπε, καταστράφηκαν από τα χτυπήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

12:19: Την αποχώρηση 50 αμάχων από το Αζοφστάλ ανακοίνωσαν οι Ρώσοι αυτονομιστές του Ντονέτσκ

Το αρχηγείο εδαφικής άμυνας της αυτοαποκαλούμενης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ (DPR) ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 50 ακόμη άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το πολιορκημένο χαλυβουργείο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

11:09: Ρωσία: Κατέστρεψε όπλα και εγκαταστάσεις Ουκρανών σε Χάρκοβο και Οδησσό

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι κατέστρεψε ένα μεγάλο απόθεμα στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Μποχοντούκιβ στο Χάρκοβο.



Το υπουργείο ανέφερε ότι έπληξε 18 ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων τριών αποθηκών πυρομαχικών στο Ντάχνε, κοντά στο λιμάνι της Οδησσού.

10:25 Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα: Ζήτησε το άνοιγμα των λιμανιών της Οδησσού

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (PAM) ζήτησε χθες Παρασκευή να ανοίξουν και πάλι τα λιμάνια στην περιοχή της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, προκειμένου να μπορέσουν να βγουν από τη χώρα προϊόντα, από τα οποία εξαρτώνται εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο.

«Αυτή τη στιγμή οι σιταποθήκες της Ουκρανίας είναι γεμάτες. Παράλληλα 44 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο οδεύουν προς τον λιμό. Πρέπει να ανοίξουμε αυτά τα λιμάνια ώστε να μπορέσουν να βγουν τα προϊόντα από την Ουκρανία», δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ Ντέιβιντ Μπίζλι σε ανακοίνωσή του.

“Ο κόσμος το απαιτεί διότι εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη Γη εξαρτώνται από τις προμήθειες αυτές”, τόνισε.

“Ζητώ από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιτρέψουν αυτά τα προϊόντα να βγουν από την Ουκρανία για να φτάσουν εκεί όπου τα έχουν απελπιστική ανάγκη, προκειμένου να μπορέσουμε να αποφύγουμε την άμεση απειλή του λιμού”, κατάληξε ο ίδιος.

Τα λιμάνια της Ουκρανίας δεν λειτουργούν κανονικά λόγω του πολέμου και εκατομμύρια τόνοι δημητριακών παραμένουν σε σιταποθήκες στην Οδησσό και σε άλλα ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα. Αν δεν ανοίξουν τα λιμάνια, οι Ουκρανοί γεωργοί δεν θα έχουν πού να αποθηκεύσουν την επόμενη θερινή σοδειά, σύμφωνα με το PAM, γεγονός που θα οδηγήσει σε σπατάλη προϊόντων.

Περίπου 276 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ήταν αντιμέτωποι με οξεία πείνα στις αρχές του 2022 και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί κατά 47 εκατομμύρια, αν συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τη σημαντικότερη αύξηση να παρατηρείται στην υποσαχάρια Αφρική, επεσήμανε το PAM.

Πριν τον πόλεμο τα περισσότερα προϊόντα που παράγονταν στην Ουκρανία εξάγονταν από τα επτά λιμάνια της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα, υπενθύμισε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

10:13 Βρετανία: Οι ικανότερες μονάδες του ρωσικού στρατού υφίστανται βαριές απώλειες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί βαριές απώλειες σε ορισμένες από τις πιο ικανές και καλύτερα εξοπλισμένες μονάδες του στρατού της Ρωσίας, υποστήριξε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον ένα T-90M –πρόκειται για το πιο σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο άρμα μάχης της Ρωσίας, με θωράκιση σχεδιασμένη για να αντέχει πλήγματα από τα περισσότερα αντιαρματικά όπλα– καταστράφηκε σε μάχη, πρόσθεσε το βρετανικό υπουργό Άμυνας μέσω Twitter.

Σε υπηρεσία στις καλύτερα εξοπλισμένες μονάδες του στρατού της Ρωσίας, ανάμεσά τους αυτές που πολεμούν στην Ουκρανία, έχουν τεθεί περίπου 100 T-90M, σύμφωνα με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Βρετανίας, που τονίζει ότι η αντικατάστασή τους είναι δύσκολη, με δεδομένες τις δυτικές κυρώσεις που στερούν από τη Μόσχα την πρόσβαση κυρίως σε μικροηλεκτρονικά.

09:39 Μπάιντεν: Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία ύψους 150 εκατ.

Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον πυρομαχικά πυροβολικού, ραντάρ και άλλον εξοπλισμό, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ωστόσο προειδοποίησε ότι τα στρατιωτικά κονδύλια για το Κίεβο «έχουν πρακτικά εξαντληθεί».

Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, η αξία της νέας στρατιωτικής βοήθειας ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια δολάρια. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο ποσό.

Παράλληλα, ζήτησε από το Κογκρέσο να εγκρίνει τα κονδύλια 33 δισεκ. δολαρίων για να δοθεί βοήθεια στο Κίεβο, κάτι που όπως είπε «απαιτείται για την ενίσχυση της Ουκρανίας στο πεδίο των μαχών και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, αναφέροντας ότι η νέα ενίσχυση έρχεται για να ενισχύσει την άμυνα απέναντι στην επιθετική Ρωσία.

