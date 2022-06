Ουκρανία: Συνεχίζεται η μάχη για το Σεβεροντονέτσκ - Υπό ρωσικό έλεγχο η μισή πόλη

Συνεχίζονται σφοδρές μάχες για την κατάληψη του Σεβεροντονέτσκ από τις ρωσικές δυνάμεις, με τους Ουκρανούς μαχητές να αντιστέκονται. Πλέον, οι εισβολείς βρίσκονται κοντά στο κέντρο της τελευταίας σημαντικής πόλης υπό ουκρανικό έλεγχο στην ανατολική επαρχία Λουγκάνσκ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκάλεσε «τρέλα» τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, καθώς χτυπήθηκε και εργοστάσιο χημικών. Την ίδια ώρα, οι πυρηνικές δυνάμεις του στρατού του Ρωσίας άρχισαν γυμνάσια, ενώ «πράσινο» έδωσε ο Μπάιντεν σε αποστολή προηγμένων εκτοξευτήρων ρουκετών στο Κίεβο.

Πιο κοντά στο κέντρο οι Ρώσοι

Οι ρωσικές χερσαίες επιχειρήσεις παραμένουν αυστηρά εστιασμένες στο Λουγκάνσκ, με το βάρος των δυνάμεων των εισβολέων συγκεντρωμένο σε μικρό τμήμα της συγκεκριμένης περιφέρειας, αναφέρεται στην τελευταία αξιολόγηση του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας για την κατάσταση στην Ουκρανία.

Στις 30-31 Μαΐου, οι μάχες εντάθηκαν στους δρόμους του Σεβεροντονέτσκ, με τις ρωσικές δυνάμεις να ωθούνται πιο κοντά στο κέντρο του. Πάνω από το ήμισυ της πόλης πιθανότατα τώρα καταλαμβάνεται από ρωσικές δυνάμεις και τους Τσετσένους μαχητές. Πέρα από το Ντονμπάς, η Ρωσία συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά υποδομών σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 June 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/eyvBTJ9Q1Y 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GxpDQY3ua2

Η μοίρα της Μαριούπολης

Το Σεβεροντονέτσκ, τελευταία σημαντική πόλη υπό ουκρανικό έλεγχο στην ανατολική επαρχία Λουγκάνσκ, κινδυνεύει να έχει τη μοίρα της μαρτυρικής Μαριούπολης. Ήδη, μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης έχει μετατραπεί σε σωρούς ερειπίων ύστερα από καταιγιστικούς βομβαρδισμούς, ενώ περίπου 12.000 άμαχοι παραμένουν στην πόλη και είναι αδύνατον, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, να απομακρυνθούν.

Την ίδια ώρα, το ουκρανικό κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι συνολικά 243 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ενώ 446 έχουν τραυματιστεί.

Ζελένσκι: «Τρέλα» οι ρωσικοί βομβαρδισμοί

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκάλεσε «τρέλα» τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Σεβεροντόνετσκ, καθώς μεταξύ άλλων χτυπήθηκε και ένα εργοστάσιο χημικών. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, χτυπήθηκε μια δεξαμενή με νιτρικό οξύ.

Russian strike hits nitric acid tank at chemical plant in Sievierodonetsk



Nitric acid is dangerous if inhaled, swallowed, & in contact with skin. Residents are urged to stay in shelters & prepare protective face masks - RegAdm Head Serhiy Haidai https://t.co/J2YZhXabg2 pic.twitter.com/O9kXI8UYWw