Ινδία: Συνεχίζει να σαρώνει ο κορονοϊός - Στο 19,8% ο δείκτης θετικότητας στη Δυτική Βεγγάλη

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2 που ανακοινώθηκαν σήμερα στην Ινδία μειώθηκε, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, παρέμεινε ωστόσο πάνω από το επίπεδο των 310.000, ενώ ο αριθμός των θανάτων ασθενών με την COVID-19 υπερέβη και πάλι το επίπεδο των 4.000, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας να ξεπερνά πια το όριο των 270.000 νεκρών.

Τις προηγούμενες 24 ώρες οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 4.077 και οι μολύνσεις κατά 311.170. Επρόκειτο για τον χαμηλότερο αριθμό κρουσμάτων σε ημερήσια βάση τις τελευταίες τρεις εβδομάδες και πλέον, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Την τρέχουσα εβδομάδα, οι θάνατοι πλησίασαν τους 28.000 αθροιστικά, ενώ τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια και πλέον.

India’s daily COVID-19 deaths near 4,000 as police sent to halt dumping of bodies at the banks of the Ganges river. Nearly 2,000 bodies of possible virus victims had been pulled from the venerated water body in the past week.#IndiaCovidCrisis #CoronaVirus #COVIDEmergency pic.twitter.com/MRbu5XU9gh