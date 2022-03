Συνάντηση Ζελένσκι με τον δήμαρχο Μελιτόπολης μετά την απελευθέρωσή του

Με τον δήμαρχο Μελιτόπολης Ιβάν Φεντόροφ συναντήθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες μετά την απελευθέρωση του Φεντόροφ, ο οποίος κρατείτο για πέντε ημέρες από ρωσικές δυνάμεις.

Σε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απεικονίζεται ο Ζελένσκι να απονέμει μετάλλιο τιμής στον δήμαρχο της Μελιτόπολης. Την ανάρτηση έκανε η δημοσιογράφος Νίκα Μελκοζέροβα.

Zelensky met Melitopol Mayor Ivan Fedorov. Yesterday Ukraine rescued Fedorov fro illegal imprisonment in Luhansk. He was kidnapped and tortured by Russians for refusing to cooperate. pic.twitter.com/gE4zIolgej