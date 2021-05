Συνάντηση Ν. Δένδια με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό

Με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμαντ Ιμπραχίμ Στάγεχ συναντήθηκε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη. «Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στην περιοχή» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών.

FM @NikosDendias meets with Palestinian PM @DrShtayyeh – focus on dpvts in the region



