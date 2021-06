Συνάντηση Ν. Δένδια με την πρέσβη της Ιρλανδίας

Εθιμοτυπική συνάντηση με την πρέσβη της Ιρλανδίας Iseult Fitzerald πραγματοποίησε στο υπουργείο Εξωτερικών νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας και Ιρλανδίας και οι περιφερειακές εξελίξεις, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

