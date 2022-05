Συνάντηση Κουλέμπα - Μπλίνκεν: Περισσότερα όπλα είναι καθ' οδόν

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα γνωστοποίησε πως συναντήθηκε σήμερα στο Βερολίνο με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και πως «περισσότερα όπλα και άλλη βοήθεια είναι καθ' οδόν προς την Ουκρανία».

Ο Κουλέμπα πρόκειται να ενημερώσει σήμερα τους υπουργούς Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, που συνεδριάζουν στο Βερολίνο, για την κατάσταση επί του πεδίου στην Ουκρανία και για το πώς η συμμαχία μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω τη χώρα, που μάχεται για 12η εβδομάδα εναντίον της εισβολής των ρωσικών δυνάμεων.

«Συμφωνήσαμε να συνεργασθούμε στενά για να εξασφαλίσουμε ότι οι ουκρανικές εξαγωγές τροφίμων θα φθάσουν σε καταναλωτές στην Αφρική και την Ασία. Ευγνώμονες στον υπουργό Μπλίνκεν και τις ΗΠΑ για την ηγεσία τους και την αταλάντευτη υποστήριξή τους», έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

Οι δύο επίσημοι συζήτησαν τον αντίκτυπο της ρωσικής εισβολής της 24ης Φεβρουαρίου στην Ουκρανία, περιλαμβανομένης της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις.

«Ο υπουργός γνωστοποίησε λεπτομέρειες αναφορικά με την τελευταία παρτίδα της αμερικανικής αρωγής ασφαλείας για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας», δήλωσε ο Πράις.

Met @SecBlinken in Berlin. More weapons and other aid is on the way to Ukraine. We agreed to work closely together to ensure that Ukrainian food exports reach consumers in Africa and Asia. Grateful to Secretary Blinken and the U.S. for their leadership and unwavering support. pic.twitter.com/E3oru9jfIJ