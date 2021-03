Συνάντηση Δένδια - Σούκρι για τις περιφερειακές εξελίξεις

Συνάντηση με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι είχε το μεσημέρι της Δευτέρας ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στο Κάιρο.



Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν «οι πολύπλευρες θερμές σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς και οι πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις, σε συνέχεια της θετικής ώθησης του Φόρουμ Φιλία για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεργασία», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών στο twitter.

I met with #Egypt FM S. #Shoukry in #Cairo to discuss multifaceted warm 🇬🇷🇪🇬 relations and to review recent regional developments following #PhiliaForum & its positive impact on advancing regional stability & cooperation. pic.twitter.com/srniuqkBWK