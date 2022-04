Συνάντηση Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Β. Μακεδονίας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι.

«Συζητήσαμε για τις διμερείς σχέσεις, την ενταξιακή πορεία στην ΕΕ και την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

On the sidelines of today's #delphiforum, I had a meeting with #NorthMacedonia FM @Bujar_O to discuss bilateral relations, North Macedonia’s #EU accession path & #WesternBalkans’ 🇪🇺 perspective. pic.twitter.com/LmbGJWS6XW