Συνάντηση Δένδια με τον δεύτερο ΥΠΕΞ του Μπρουνέι, στο περιθώριο της ASEAN

Στο περιθώριο των εργασιών της 55ης Συνόδου του οργανισμού «ASEAN» (Association of South – East Asian Nations) που διεξάγεται στην Καμπότζη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον δεύτερο υπουργό Εξωτερικών του Μπρουνέι Εριγουάν Γιουσόφ (Erywan Yusof).

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, οι επενδύσεις, η κοινή προσήλωση στην UNCLOS, η συνεργασία στον ΟΗΕ, καθώς και οι εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ασία και στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρεται σε ανάρτηση του Ν. Δένδια στο Twitter.

Phnom Penh | On the margins of the 55th ASEAN FMs meeting in 🇰🇭, Ι met with Second FM of #Brunei Erywan Yusof to discuss on bilateral relations, investment, joint commitment to UNCLOS, cooperation in UN, developments in SE Asia & #EasternMediterranean pic.twitter.com/1AlPlLUDlc