Συνάντηση Αναστασιάδη - Λαβρόφ στην Νέα Υόρκη

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Σεργκέι Λαβρόφ στην έδρα των ΗΕ στη Νέα Υόρκη είχε σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε ότι «ήταν μια άκρως ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον κ. Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια της οποίας είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις και να του εκφράσω θερμές ευχαριστίες για τη στάση που βεβαίως η Ρωσία έχει τηρήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας μετά τα πρόσφατα γεγονότα της παραβίασης του στάτους κβο της Αμμοχώστου από την Τουρκία, και να μεταφέρω τις θέσεις και την εμμονή μας στη συνέχιση του διαλόγου για εξεύρεση μιας λύσης, στη βάση πάντα των ψηφισμάτων των ΗΕ.

Ο κ. Λαβρόφ επανέλαβε τη δική τους θέση αρχής, ότι η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στην εξεύρεση μιας λύσης που να συνάδει απόλυτα με τα ψηφίσματα των ΗΕ και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας».

It is always a pleasure to see FM Sergey Lavrov. The admirable bilateral relations between our countries are based on traditional bonds of friendship and firm people-to-people contacts. pic.twitter.com/Dt9nX1l1Hy

Expressed 🇨🇾 appreciation for 🇷🇺 support to our efforts to resume negotiations for a settlement of the Cyprus issue, on the agreed basis as set out in #UNSC resolutions. Also, relayed our gratitude for Russia’s backing on the crucial issue of #Varosha.