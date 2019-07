Βρυξέλλες: Φον ντερ Λάιεν για την Κομισιόν, Λαγκάρντ στην ΕΚΤ

Ολοκληρώθηκε ο τριήμερος μαραθώνιος στις Βρυξέλλες για τα πρόσωπα που θα προταθούν από τους ηγέτες των «28» να αναλάβουν τα κορυφαία ευρωπαϊκά αξιώματα, σε μια από τις δυσκολότερες εξισώσεις που κλήθηκε να λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια.

Πλέον, ο λόγος περνά στην Ευρωβουλή, η οποία θα κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την πρόταση. Κι εδώ, όλα τα ενδεχόμενο να παραμένουν ανοιχτά, καθώς το σύνολο των πολιτικών ομάδων εμφανίζεται δυσαρεστημένο για το γεγονός ότι «κάηκαν» οι υποψηφιότητες των επικεφαλής τους -όπως του Μάνφρεντ Βέμπερ από το ΕΛΚ, του Φρανς Τίμερμανς από τους Σοσιαλιστές και της Μαργκρέτ Βεστάγκερ από το ALDE-Ανανεώνουμε την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαικού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, εγκρίθηκε το τελευταίο «πακέτο» των υποψηφίων το οποίο τέθηκε στο τραπέζι της συνόδου κορυφής και περιλαμβάνει τα εξής πρόσωπα:

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

- Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ

- Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Ο βέλγος πρωθυπουργός Σαρλ Μισέλ,

- Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια: ο Ισπανός πολιτικός Χοσέπ Μπορέλ

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ήταν εκείνος ο οποίος πρότεινε στην Άγκελα Μέρκελ την Κριστίν Λαγκάρντ για επικεφαλής της ΕΚΤ, μία ιδέα που φάνηκε στην γερμανίδα καγκελάριο «πολύ θετική».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανεξαρτήτως της οιασδήποτε συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εν τέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό που θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στον (ή στην) προτεινόμενο πρόεδρο της Κομισιόν.

Ποια είναι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εφόσον επικυρωθεί η επιλογή της θα είναι η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Κομισιόν.

Σπούδασε Οικονομικά στο Γκέτινγκεν και το Μύνστερ και κατόπιν στο London School of Economics. Στη συνέχεια αποφάσισε να πραγματοποιήσει στροφή στην πορεία της και σπούδασε Ιατρική, αποφοιτώντας το 1987 από το Πανεπιστήμιο του Ανόβερου. Είναι παντρεμένη με τον καθηγητή Ιατρικής Χάικο φον ντερ Λάιεν, με τον οποίο έχουν αποκτήσει επτά παιδιά.

Η πρώτη κυβερνητική θέση που ανέλαβε ήταν το υπουργείο Οικογένειας στην πρώτη κυβέρνηση της 'Αγγελα Μέρκελ, το 2005, ενώ ακολούθησαν το υπουργείο Εργασίας το 2009 και το υπουργείο Άμυνας το 2014 και το 2017.

Κριστίν Λαγκάρντ: Με τιμά η πρόταση για την ΕΚΤ

Στην πρώτη της αντίδραση η υποψήφια πλέον για τη ηγεσία της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ανέφερε μέσω ανάρτησης στο twitter, ότι η υποψηφιότητα την τιμά. Ενημερώνει επίσης ότι «υπό το πρίσμα αυτό, και σε συνεννόηση με την Επιτροπή Δεοντολογίας της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΔΝΤ, αποφάσισα να εγκαταλείψω προσωρινά τις αρμοδιότητές μου ως Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΝΤ κατά τη διάρκεια της περιόδου υποψηφιότητας».

