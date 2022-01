Συλλυπητήρια Παναγιωτόπουλου στο Ισραήλ για το χθεσινό δυστύχημα με την πτώση ελικοπτέρου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπένι Γκαντς, είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, με αφορμή το χθεσινό δυστύχημα με την πτώση του στρατιωτικού ελικοπτέρου στη θάλασσα, ανοικτά της Χάιφα.

Όπως έκανε γνωστό μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο twitter, ο κ. Παναγιωτόπουλος μετέφερε τα θερμά συλλυπητήριά του προς τον κ. Γκαντς για την τραγική απώλεια των δύο Ισραηλινών πιλότων του ελικοπτέρου.

Today I had a telephone conversation with the Minister of Defense of Israel @gantzbe to convey my deepest condolences on the tragic loss of two Israeli helicopter pilots, on January 3, 2022.