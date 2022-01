Συλλυπητήρια Ν. Παναγιωτόπουλου στον Ισραηλινό ομόλογό του για το δυστύχημα του ελικοπτέρου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπένι Γκαντς είχε, χθες, Τρίτη 4 Ιανουαρίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιώτοπουλος.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Ν. Παναγιώτοπουλος αναφέρει ότι μετέφερε τα «θερμά του συλλυπητήρια στον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Μπένι Γκαντς για την τραγική απώλεια των δυο Ισραηλινών πιλότων» τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου.

Today I had a telephone conversation with the Minister of Defense of Israel @gantzbe to convey my deepest condolences on the tragic loss of two Israeli helicopter pilots, on January 3, 2022.