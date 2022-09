Συλλυπητήρια Γ.Στόλτενμπεργκ για τον θάνατο της Ελισάβετ

«Βαθιά λυπημένος για τον θάνατο της Αυτής Μεγαλειότητας Βασίλισσας Ελισάβετ Β'» αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Προσθέτει ότι «για περισσότερα από 70 χρόνια, ήταν παράδειγμα ανιδιοτελούς ηγεσίας και δημόσιας υπηρεσίας. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στη Βασιλική Οικογένεια, στους Συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, και στον λαό της Κοινοπολιτείας».

Deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Over more than 70 years, she exemplified selfless leadership and public service. My deepest condolences to the Royal Family, to our #NATO Allies the United Kingdom and Canada, and to the people of the Commonwealth. pic.twitter.com/hHyqBdhKcx