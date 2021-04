AP Images

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συγκροτείται η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής που συστάθηκε με τον ν. 4780/2021 (Α΄ 30) και αποτελείται από έντεκα επιστήμονες εγνωσμένου κύρους. Στη θέση της Προέδρου, τοποθετείται η καθηγήτρια Βιοηθικής στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης, Έφη Βαγενά. Υπέρ του ορισμού της κας. Βαγενά ως Προέδρου της Επιτροπής, τάχθηκε σχεδόν ομόφωνα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.



Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ερευνητής στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Διαδικτύου» και ειδίκευση στην ψηφιακή επιστήμη και ηθική, Δρ. Χαράλαμπος Τσέκερης.

Αναλυτικά η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Έφη Βαγενά Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Τσέκερης Σέργιος Θεοδωρίδης Ευάγγελος Καρκαλέτσης Κώστας Καρπούζης Ιωάννης Κομπατσιάρης Ισμήνη Κριάρη Ευγενία Πρεβεδούρου Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης Δημήτριος Σκαλτσάς Σταυρούλα Τσινόρεμα

Βιογραφικά των μελών της Επιτροπής



Έφη Βαγενά (Πρόεδρος): Η κα. Ευτυχία (Έφη) Βαγενά είναι καθηγήτρια Βιοηθικής στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της ως κοινωνική ιστορικός με διδακτορικό στην Ιστορία της Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και με μεταδιδακτορικές σπουδές στη Βιοηθική και την Πολιτική Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Το έντονο ενδιαφέρον της για την πολιτική υγείας την οδήγησε να εργαστεί, για αρκετά χρόνια, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Με την επιστροφή της στον ακαδημαϊκό χώρο, ως επίκουρη καθηγήτρια του Ελβετικoύ Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών, ίδρυσε το Εργαστήριο Ηθικής και Πολιτικής της Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η αντιμετώπιση ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν στην αιχμή της βιοτεχνολογικής έρευνας, σε τομείς όπως οι γονιδιωματικές τεχνολογίες, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε ιατρικές εφαρμογές και η ανάλυση δεδομένων στη δημόσια υγεία. Το Εργαστήριό της μεταφέρθηκε στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης, το 2017.



Η κα Βαγενά είναι συνεργάτης στο Berkman Klein Center for Internet & Society του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και επισκέπτρια λέκτορας στο Κέντρο Βιοηθικής της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ. Είναι επίσης εκλεγμένο μέλος της Ελβετικής Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών και πρόεδρος της συμβουλευτικής ομάδας για τις ηθικές, νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του ελβετικού δικτύου εξατομικευμένης υγείας. Επί του παρόντος, είναι συμπρόεδρος της συμβουλευτικής ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ για θέματα ηθικής και διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της υγείας. Έχει δημοσιεύσει πάνω από εκατό άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συνεπιμεληθεί αρκετά βιβλία. Η συμβολή της κας Βαγενά είναι ευρέως αναγνωρισμένη στην ανάπτυξη του πλαισίου διακυβέρνησης και διαχείρισης των δεδομένων υγείας και τη διακυβέρνηση των νέων τεχνολογιών υγείας. Είναι τακτική σύμβουλος κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και οργανισμών του Δημοσίου σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης και ηθικής.



Χαράλαμπος Τσέκερης (Αντιπρόεδρος): Ο δρ Χαράλαμπος Τσέκερης είναι Ερευνητής στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Διαδικτύου» και ειδίκευση στην ψηφιακή επιστήμη και ηθική. Συντονίζει το ερευνητικό πρόγραμμα World Internet Project – Greece, που εστιάζει στη χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα, και κατέχει τιμητικά τη θέση του έκτακτου Καθηγητή στη Σχολή Δημόσιας Ηγεσίας του Πανεπιστημίου του Stellenbosch, ενώ διατελεί Ερευνητικός Εταίρος στο Anti-Corruption Education and Research Centre του ιδίου Πανεπιστημίου.



Σπούδασε Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Brunel University του Λονδίνου και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έχει διδάξει σε πολλές Πανεπιστημιακές Σχολές και προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνεργάζεται ενεργά με ερευνητικά εργαστήρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με κύριο πεδίο μελέτης την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση και τη σύνδεση του ψηφιακού μετασχηματισμού με τις αξίες της κοινωνίας.



Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών, κατά την περίοδο 2014-2017, ως κύριος ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και την ποιότητα της δημοκρατίας. Έχει επιμεληθεί τρία βιβλία από τον εκδοτικό οίκο Routledge και έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 πρωτότυπες εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, ενώ το πιο πρόσφατο βιβλίο του εκδόθηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 2018. Το εν γένει συγγραφικό του έργο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και συγκεντρώνει πολλές εκατοντάδες ετεροαναφορές.



Σέργιος Θεοδωρίδης: Ο κ. Σέργιος Θεοδωρίδης είναι Ομ. Καθηγητής Μηχανικής Μάθησης και Eπεξεργασίας Δεδομένων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει εκτεταμένα στα σημαντικότερα διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων του χώρου. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων στα ελληνικά, δύο από τα οποία για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι συν-εκδότης του Βιβλίου Adaptive System Identification and Signal Processing Algorithms, Prentice Hall, 1993 και συν-συγγραφέας του βιβλίου Pattern Recognition, Academic Press, 2009 (4η έκδοση). Το βιβλίο αυτό ανήκει στους ευπώλητους (best selling) τίτλους διεθνώς και έχει ήδη μεταφραστεί στα κινέζικα και τα ελληνικά. Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου Introduction to Pattern Recοgnition: A Matlab Approach, Academic Press, 2010, που έχει μεταφραστεί στα κορεάτικα. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Machine learning: A Bayesian and Optimization Perspective, Academic Press, (2η έκδοση), 2020, που έχει μεταφραστεί στα κινέζικα.



Έχει τιμηθεί με υψηλού κύρους διεθνή βραβεία όπως το 2017 European Association of Signal and Image Processing Processing (EURASIP) Athanasios Papoulis Award, το 2014 Institute of Electronics and Electrical Engineers (IEEE) Signal Processing Society Education Award και το 2014 EURASIP Meritorious Service Award. Επτά από τις δημοσιεύσεις του έχουν τιμηθεί με βραβείο καλύτερης δημοσίευσης (best paper award) συμπεριλαμβανομένων και των υψηλού κύρους 2014 IEEE Signal Processing Magazine Best Paper award και 2009 IEEE Computational Intelligence Society Transactions on Neural Networks Outstanding Paper Award. Έχει υπηρετήσει ως εκδότης (Editor-in-Chief) του σημαντικότερου περιοδικού του αντικειμένου του IEEE Transactions on Signal Processing, ως Αντιπρόεδρος της IEEE Signal Processing Society, και ως πρόεδρος της EURASIP.



Έχει τιμηθεί με τις θέσεις Otto Monstead Guest Professor, Τεχνικό Πανεπιστήμιο, Δανία, 2012, Excellence Chair, Πανεπιστήμιο Carlos III, Μαδρίτη, Ισπανία, 2011 και Distinguished Professor Chair, Πανεπιστήμιο Aalborg, Δανία, 2020. Έχει υπηρετήσει ως επισκέπτης Καθηγητής σε υψηλού κύρους Πανεπιστήμια όπως Κινεζικό Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, Shenzhen, Κίνα, Oregon University, ΗΠΑ, Πανεπιστήμιο του Κυότο, Ιαπωνία, University of Edinburgh, Σκωτία, Πανεπιστήμιο του Erlangen, Γερμανία, Πανεπιστήμιο του Darmstadt, Γερμανία και CNET, Lannion, Γαλλία. Έχει χρηματίσει πρόεδρος του Κέντρου Καινοτομιών της Πάτρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της COSMOTE και Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Είναι Life Fellow της IEEE, Fellow της EURASIP, Fellow της IET και αντεπιστέλλον μέλος της Royal Society of Edinburgh (RSE).



Ευάγγελος Καρκαλέτσης: Ο Δρ. Ευάγγελος Καρκαλέτσης είναι Διευθυντής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος» από τον Φεβρουάριο 2019, και μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας από τον Δεκέμβριο 2019.



Απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με μεταπτυχιακό στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το Queen Mary & Westfield College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, και διδακτορικό στην αναπαράσταση γνώσης και στην εξαγωγή πληροφορίας από το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.



Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης για ανάλυση περιεχομένου, αναπαράσταση γνώσης, αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής, καθώς και στη διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Έχει συντονίσει πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα. Έχει οργανώσει διεθνή συνέδρια, ημερίδες, θερινά σχολεία, και είχε την πρωτοβουλία για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΚΕΦΕ «Δ» για μαθητές σχολείων. Συντονίζει το διεθνές πρόγραμμα εκπαιδευτικών συνεργασιών του Ινστιτούτου, και τα δι-ιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Ινστιτούτου στην Επιστήμη Δεδομένων (Data Science) και στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Συμμετέχει στο Κέντρο Αριστείας για την Ευφυή Διαχείριση Εγγράφων του Ινστιτούτου που λειτουργεί από τα τέλη του 2019 με την υποστήριξη της EY Global. Είναι επίσης επικεφαλής της πρωτοβουλίας “Democratising AI: A National Strategy for Greece”, με συντονιστικό ρόλο στην ομάδα που προετοίμασε πρόσφατα την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη.



Κώστας Καρπούζης: Ο Δρ. Κώστας Καρπούζης είναι Διευθυντής Ερευνών στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και έχει εργαστεί ως εντεταλμένος διδάσκων στο ΕΜΠ και τα Πανεπιστήμια Πειραιά και Δυτικής Μακεδονίας. Στην έρευνά του ασχολείται με αλγορίθμους που κάνουν τα υπολογιστικά συστήματα περισσότερο προσαρμόσιμα στο πώς οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με αυτά, χρησιμοποιώντας έννοιες φυσικής αλληλεπίδρασης και τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ερευνά πώς τα ψηφιακά παιχνίδια και η παιχνιδοποίηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τάξεις και στην ελεύθερη μάθηση για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία συμβατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε ενηλίκους και παιδιά. Από το 1998 έχει συμμετάσχει σε πάνω από είκοσι έργα έρευνας και ανάπτυξης με ευρωπαϊκή και ελληνική χρηματοδότηση, με εξέχοντα παραδείγματα το Δίκτυο Αριστείας Humaine, όπου εργάστηκε στη μοντελοποίηση και αναγνώριση συναισθημάτων, το έργο CALLAS (Area Leader εφαρμογών συναισθηματικής υπολογιστικής, design award από την Intel στο διαγωνισμό Ultrabook), το έργο FP7 TeL Siren (Technical Manager, το έργο ψηφίστηκε Best Learning Game in Europe το 2013 από την Games and Learning Alliance), και το έργο H2020 iRead, που παρήγαγε το Navigo, τον νικητή του διαγωνισμού GALA Serious Games competition το 2018.



Έχει διατελέσει κριτής προτάσεων Consolidator Grants και Marie Skłodowska-Curie για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και υπηρετεί ως Computer Chapter και Student Activities Chair για το IEEE Greece, ως μέλος του ΔΣ του gi-Cluster του Corallia, μιας κοινοπραξίας βιομηχανικών και ακαδημαϊκών φορέων του οικοσυστήματος της δημιουργικής βιομηχανίας, και ως Πρόεδρος της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας. Έχει δώσει τρεις ομιλίες σε διοργανώσεις TEDx (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αθήνα, Ρόδος), ενώ το TED-Ed video του με τίτλο “Can machines read your emotions?” έχει μεταφραστεί σε 24 γλώσσες.



Ιωάννης Κομπατσιάρης: Ο Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης είναι Ερευνητής Α' Βαθμίδας και Αναπληρωτής Διευθυντής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Είναι υπεύθυνος του εργαστηρίου Γνώσης, Πολυμέσων και Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων. Έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1996 και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα το 2001. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνητή νοημοσύνη/μηχανική μάθηση για ανάλυση πολυμέσων, πολυμεσικές οντολογίες και συλλογιστική, ανάλυση κοινωνικών δικτύων και δεδομένων μεγάλης κλίμακας, εφαρμογές για υγεία, πολιτισμό, μέσα επικοινωνίας/δημοσιογραφία, περιβάλλον και ασφάλεια. Η ενασχόλησή του με αυτά τα ερευνητικά ζητήματα έχει οδηγήσει στη συμμετοχή του στη συγγραφή 178 εργασιών σε διεθνή περιοδικά, 560 σε συνέδρια, 59 κεφαλαίων βιβλίων και 8 πατεντών.



Είναι συντονιστής του Έργου AI4MEDIA: A European Excellence Centre for Media, Society and Democracy για την προώθηση της έρευνας, των τεχνολογιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης με έμφαση στην αντιμετώπιση διακρίσεων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι υπεύθυνος οργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων και θερινών σχολείων και είναι associate editor και κριτής σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Είναι Senior IEEE member, μέλος της ACM και του ΤΕΕ.



Ισμήνη Κριάρη: Η κα. Ισμήνη Κριάρη είναι καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από το 2008. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου.

Έχει συγγραφικό (πέντε μονογραφίες και εξήντα άρθρα) και ερευνητικό έργο στο πεδίο του Συνταγματικού Δικαίου και στο πεδίο Δικαίου και Βιοηθικής.



Διετέλεσε Ειδική Γραμματέας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Παιδείας Ομογενών στο Υπουργείο Παιδείας (2004-2007), Αντιπρύτανις (2011-2016) και Πρύτανις (2016-2020) του Παντείου Πανεπιστημίου, Διεθνής Παρατηρητής στις εκλογές του Ουζμπεκιστάν και του Καζακστάν.

Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνητικής Δεοντολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, μέλος των Επιτροπών Βιοηθικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διακυβερνητική Επιτροπή Βιοηθικής της ΟΥΝΕΣΚΟ (2010 -2016) και στην Επιτροπή Βιοηθικής του Συμβουλίου της Ευρώπης (2010-2011).



Έχει παρασημοφορηθεί από τη γερμανική (2006), τη ρωσική (2013) και τη γαλλική Κυβέρνηση (2015).



Ευγενία Β. Πρεβεδούρου: Η κα. Ευγενία Πρεβεδούρου είναι Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Γεννήθηκε στην Πάτρα και είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο δημόσιο δίκαιο και στο κοινοτικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο PARIS II. Το 1994 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου PARIS II με τον βαθμό Très honorable avec félicitations, για τη διδακτορική διατριβή που εκπόνησε υπό την εποπτεία του καθηγητή Yves Gaudemet με θέμα: Les recours administratifs obligatoires. Étude comparée des droits allemand et français (Οι υποχρεωτικές διοικητικές προσφυγές. Συγκριτική μελέτη του γερμανικού και του γαλλικού δικαίου), που δημοσιεύθηκε στον εκδοτικό οίκο LGDJ. Από την 1.1.1992 έως τις 15.10.2001 εργάστηκε ως μόνιμη υπάλληλος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1988.



Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια PARIS I, PARIS II και Montpellier I. Επίσης υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, του Ιδρύματος Μ. Στασινόπουλου, του NATO και του Ινστιτούτου Max Planck για το Συγκριτικό Δημόσιο και Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Χαϊδελβέργη. Διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Έχει συγγράψει επτά μονογραφίες στην ελληνική και τη γαλλική γλώσσα και μεγάλο αριθμό μελετών σε πολλά πεδία του δημοσίου και του ενωσιακού δικαίου, στην ελληνική, στη γαλλική και στη γερμανική γλώσσα. Από το 2016 είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής που ιδρύθηκε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ με απόφαση της Συγκλήτου (ΦΕΚ 5Β΄/8.1.2016). Διετέλεσε τακτικό μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (2018-2020). Από την 1η.7.2008, είναι μέλος της τριμελούς δευτεροβάθμιας επιτροπής προσφυγών (Commission des Recours/Appeals Board) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Είναι μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγματος. Συμμετέχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Παιδείας.



Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης: Ο κ. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (EKΠΑ), Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του ελληνικού κλιμακίου της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO (Haifa), Διευθυντής του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία», Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, μέλος της Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας «Κώστας Στεφανής», και μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Έχει διδάξει ως Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Αννόβερου της Γερμανίας και του Νόβι Σαντ της Σερβίας. Έχει δημοσιεύσει τέσσερις μονογραφίες στην ελληνική και μια στην αγγλική, και έχει επιμεληθεί την έκδοση δέκα συλλογικών έργων: τριών στην αγγλική, ενός στην σερβική, και έξι στην ελληνική. Περισσότερα από εβδομήντα άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Είναι μέλος διαφόρων φιλοσοφικών εταιρειών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, και υπεύθυνος έκδοσης του διεθνούς περιοδικού φιλοσοφίας Conatus – Journal of Philosophy.



Δημήτριος Σκαλτσάς: O κ. Δημήτρης Σκαλτσάς είναι συνιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής της Ιntelligencia, τεχνολογικής εταιρείας με έδρα στη Νέα Υόρκη που παρέχει καινοτόμες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Η εταιρεία απασχολεί επιστήμονες υγείας, πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, και συνεργάζεται με κάποιες από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως.



Προηγουμένως, ήταν υπεύθυνος για την ομάδα big data & AI in Pharmaceutical R&D της εταιρείας McKinsey & Co στις ΗΠΑ. Έχει εργαστεί με την McKinsey & Co σε συμβουλευτικούς ρόλους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, και τη Μέση Ανατολή.



Επίσης, είναι Executive in Residence στο INSEAD για θέματα Digital & AI, όπου συμμετέχει στην ανάπτυξη και παράδοση ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε παγκόσμια συνέδρια για την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιοτεχνολογία, καθώς και τις ηθικές προεκτάσεις νέων εφαρμογών που αναπτύσσονται. Στο παρελθόν έχει συμπεριληφθεί στην λίστα 40 under 40 στο Fortune Greece για επιχειρηματίες που καινοτομούν και διακρίνονται. Κατέχει MBA από το INSEAD, LL.M. από το UCL, όπου σπούδασε με υποτροφία Ι.Κ.Υ., και πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.



Σταυρούλα Τσινόρεμα: Η κα. Σταυρούλα Τσινόρεμα είναι Καθηγήτρια Σύγχρονης, Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής, Διευθύντρια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική» και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Είναι αριστούχος πτυχιούχος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηθική και Κοινωνική Φιλοσοφία και Διδακτορικού Διπλώματος στην Ηθική Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο του Exeter, Ηνωμένο Βασίλειο.



Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Exeter. Εταίρος του Center for Philosophy of Science του Πανεπιστημίου του Pittsburgh, με A.K. Mellon Foundation Fellowship, έχει διατελέσει επισκέπτρια καθηγήτρια στα Πανεπιστήμια Leeds, Oxford (St. Johns’ College), Texas at Austin, London School of Economics and Political Science (Centre for Philosophy of the Natural and Social Sciences), Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Institute of Philosophy), Πανεπιστήμιο του Stanford (Η.Π.Α.).



Το ερευνητικό έργο της επικεντρώνεται στην ηθική και κοινωνική φιλοσοφία, τη βιοηθική, την επιστημολογία, τη φιλοσοφία της γλώσσας και τη φιλοσοφία του νου. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν μονογραφίες και μελέτες που πραγματεύονται επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα της βιοηθικής, θέματα βιοϊατρικής ηθικής, περιβαλλοντικής ηθικής και ηθικής των επιστημών, επιστημολογίας των αξιολογικών εννοιών, της ηθικής του Ι. Kant και το έργο του L. Wittgenstein.



Έχει διατελέσει μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις Κλινικές Μελέτες. Έχει επίσης διατελέσει μέλος διεθνούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκπόνησε την «Ανεξάρτητη Αναφορά για την Ηθική των Συνδεδεμένων και Αυτοματοποιημένων Οχημάτων, 2020» (https://europa.eu/!VV67my).



Είναι μέλος των Επιτροπών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, για τη Βιοηθική και την Ηθική των Επιστημών της Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie• μέλος του Επιστημονικού και Τεχνικού Συμβουλίου (STAB) του European Research Infrastructure Consortium ‘LifeWatch ERIC’• Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και Αντιπρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος.