Στον Ινδικό Ωκεανό έπεσε ο κινεζικός πύραυλος που βρισκόταν εκτός ελέγχου, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία.

Τα εξαρτήματα 23 τόνων του πυραύλου εισήλθαν στην ατμόσφαιρα πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό και ότι απέμεινε από την καύση, χάθηκε στη θάλασσα.

Οι κατοικημένες περιοχές που είχαν τεθεί σε κατάσταση «επαγρύπνησης» ως πιθανές για την πτώση του πυραύλου ήταν το μεξικανικό θέρετρο του Κάμπ Σαν Λούκας και οι Φιλιππίνες, καθώς και περιοχές της Νότιας Αμερικής, ενώ το πιθανότερο σημείο που έδιναν οι ειδικοί, ήταν ο Βόρειος Ειρηνικός Ωκεανός.

Ο επικεφαλής της NASA Bill Nelson δημοσίευσε αυτή τη δήλωση το Σάββατο σχετικά με τα συντρίμμια από τον κινεζικό πύραυλο Long March 5B:

«Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δεν μοιράστηκε συγκεκριμένες πληροφορίες τροχιάς καθώς ο πύραυλός της Long March 5B έπεσε πίσω στη Γη».

«Όλες οι χώρες που έχουν διαστημικές δραστηριότητες θα πρέπει να ακολουθούν τις καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές και να κάνουν το καθήκον τους, ενημερώνοντας με πληροφορίες εκ των προτέρων προκειμένου να επιτρέψουν αξιόπιστες προβλέψεις πιθανού κινδύνου πρόσκρουσης συντριμμιών, ειδικά για βαριές κατασκευές, όπως το Long March 5B, που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο απώλειας ζωής και περιουσίας. Κάτι τέτοιο είναι κρίσιμο για την υπεύθυνη χρήση του διαστήματος και για την κατοχύρωση της ασφάλειας των ανθρώπων εδώ στη Γη».

The People’s Republic of China did not share specific trajectory information as their Long March 5B rocket fell back to Earth.



All spacefaring nations should follow established best practices, and do their part to share this type of information in advance to allow…