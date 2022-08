Στόλτενμπεργκ: Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει σθεναρά την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας για εξαγωγή σιτηρών από την Οδησσό

Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ υποστηρίζουν «σθεναρά» την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας για την εξαγωγή των σιτηρών από την Οδησσό τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του στο Twitter.

«Καλωσορίζω την πρώτη αποστολή ουκρανικών σιτηρών από την Οδησσό μετά τη συμφωνία με μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ τη σύμμαχό μας Τουρκία για τον κεντρικό της ρόλο», αναφέρει ο κ. Στόλτενμπεργκ.

Ο ίδιος σημειώνει ότι «οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ υποστηρίζουν σθεναρά την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας για να μετριαστεί η παγκόσμια επισιτιστική κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία».

