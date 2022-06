Στόλτενμπεργκ: Θεμιτές οι ανησυχίες της Άγκυρας για την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Οι ανησυχίες ασφάλειας που εγείρει η Τουρκία στην αντίθεσή της στις αιτήσεις ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ είναι θεμιτές, όπως δήλωσε σήμερα στη Φινλανδία, ο Γενικός Γραμματέας της συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Αυτές είναι θεμιτές ανησυχίες. Αναφέρονται στην τρομοκρατία και στις εξαγωγές όπλων», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ στη συνέντευξη Τύπου με τον Φινλανδό πρόεδρο Σάουλι Νιινίστο, τον οποίο επισκέφθηκε στη θερινή κατοικία του στο Νααντάλι της Φινλανδίας.

Υπενθυμίζεται ότι Σουηδία και Φινλανδία υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία τον περασμένο μήνα, ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά αντιμετωπίζουν την αντίδραση της Τουρκίας, η οποία τις κατηγορεί ότι υποστηρίζουν και προσφέρουν καταφύγιο σε Κούρδους μαχητές και άλλες ομάδες, που η Άγκυρα θεωρεί «τρομοκρτικές».

Ο Στόλτενμπεργκ υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι βασικός σύμμαχος για τη Συμμαχία λόγω της στρατηγικής της θέσης στη Μαύρη Θάλασσα, μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής και επισήμανε την υποστήριξη που έχει προσφέρει στην Ουκρανία αφότου η Ρωσία έστειλε στρατεύματα στη γειτονική της χώρα στις 24 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως έχει βαφτίσει η Μόσχα την εισβολή.

«Πρέπει να θυμόμαστε και να κατανοήσουμε ότι κανένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ δεν έχει υποστεί περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις από την Τουρκία», είπε ο Στόλτενμπεργκ χρησιμοποιώντας την ονομασία της χώρας στα τουρκικά (Turkiye) και όχι το αγγλικό Turkey, που χρησιμοποιείτο διεθνώς μέχρι την πρόσφατη απόφαση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Good meeting with NATO Secretary General @jensstoltenberg ahead of the Kultaranta Talks. We talked about the war in Ukraine and Finland's NATO membership. pic.twitter.com/tnNWnHAVkR