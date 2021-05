Ισραήλ: Στο τραπέζι σχέδιο χερσάιας επιχείρησης στη Γάζα- Νέο μπαράζ ρουκετών από τη Χαμάς

Ατμόσφαιρα χώρας βυθισμένης σε διπλή σύγκρουση επικρατεί στο Ισραήλ, χωρίς να φαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης και με τις ισραηλινές αρχές να συγκεντρώνουν δυνάμεις στα σύνορα με τη Γάζα και να κλείνουν για λόγους ασφαλείας το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας την ώρα που η Χαμάς έχει εκτοξεύσει από το πρωί τουλάχιστον 100 ρουκέτες προς κατοικημένες περιοχές.

«Το Ισραήλ έχει αναπτύξει δυνάμεις κατά μήκος των συνόρων της Γάζας και βρίσκεται σε διάφορα στάδια προετοιμασίας επίγειων επιχειρήσεων», δήλωσε από τη πλευρά του στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ, ο οποίος πρόσθεσε ότι ο αρχηγός του στρατού αναμένει περαιτέρω «καθοδήγηση».

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Jerusalem Post, ο ισραηλινός επιτελάρχης Αντιστράτηγος Αβίβ Κοχάβι έχει ήδη ετοιμάσει σχέδιο χερσαίας επέμβασης στη Γάζα και θα το υποβάλει εντός της Πέμπτης για έγκριση από την κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Μπένι Γκαντς, διέταξε «μαζική» ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας στις ισραηλινές πόλεις με μικτό πληθυσμό Εβραίων και Αράβων κατοίκων λόγω των βίαιων επεισοδίων που σημειώνονται εκεί τις τελευταίες ημέρες.

«Είμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης (...) και είναι τώρα απαραίτητο να ενισχύσουμε μαζικά τις δυνάμεις επί του πεδίου», ανέφερε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανακοινώνοντας την ανάκληση δέκα λόχων συνοριοφυλάκων που επιχειρούν συνήθως στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Υπενθυμίζεται ότι τις πρώτες πρωινές ώρες, οι σειρήνες της αεράμυνας που προειδοποιούν για εισερχόμενες ρουκέτες ήχησαν ξανά στο νότο, στη μητρόπολη Τελ Αβίβ, αλλά – για πρώτη φορά από τη Δευτέρα – και στον βορρά. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρουκέτα έπληξε πολυκατοικία στην Πετά Τικβά, κοντά στο Τελ Αβίβ.

An hour ago, a Hamas rocket hit a civilian neighbourhood in Petah Tikva, causing injuries & significant damage. Troops from our Search & Rescue Brigade are now at the scene providing assistance in the city's time of need. pic.twitter.com/fnbVXOc0E9

Παράλληλα, η ισραηλινή αεροπορία συνέχισε να πλήττει στρατιωτικές θέσεις της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, βάλοντας μεταξύ άλλων εναντίον των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας «αντικατασκοπείας» της Χαμάς και της κατοικίας του Ιγιάντ Τάγεμπ, αξιωματικού του στρατιωτικού βραχίονα του ισλαμιστικού κινήματος.

Με φόντο τα παραπάνω, εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια οι πτήσεις με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, μέχρι νεωτέρας, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές, λόγω της εκτόξευσης ρουκετών τις τελευταίες ημέρες από τη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος του ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ ανέφερε ότι έχουν καταστραφεί οι περισσότερες από τις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων της Χαμάς, «Αν υπήρχαν αποθήκες με 100 ρουκέτες, καταστράφηκαν την πρώτη ημέρα της επιχείρησης», είπε ο Χιλντάι Ζίλμπερμαν.

Σημειώνεται ότι έπειτα από ένα μπαράζ εκτόξευσης ρουκετών από την Χαμάς, χθες έχασε τη ζωή του ένα εξάχρονο παιδί στην ισραηλινή πόλη Σντερότ και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές - χωρίς να γίνει γνωστός ο αριθμός των θυμάτων- στην πόλη Ασκελόν, η οποία βρίσκεται κοντά στον φράκτη μεταξύ του παλαιστινιακού θύλακα και της ισραηλινής επικράτειας.

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες τον θάνατο του επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίονα της στην πόλη της Γάζας, ενώ η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ ανέφερε από τη δική της πλευρά ότι έχουν σκοτωθεί και άλλα στελέχη του ισλαμιστικού κινήματος. Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία κονιορτοποίησε δεκαώροφο κτίριο που φιλοξενούσε τα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού Αλ Άκσα, που δημιουργήθηκε πριν από μερικά χρόνια από τη Χαμάς. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός στη Γάζα, χθες βράδυ, έκανε λόγο για 67 νεκρούς στη Γάζα, ανάμεσά τους 17 παιδιά, και σχεδόν 400 τραυματίες.

Hamas is using children as human shields.



Hamas has been using a school—in close proximity to civilian buildings including a hospital—to hide a terror tunnel.



We neutralized the terror tunnel so that Hamas can no longer hide behind innocent children. pic.twitter.com/1OnIbH6sa0