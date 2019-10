Στο Οικόπεδο 7 της κυπριακής ΑΟΖ το Yavuz

Στο Οικόπεδο 7 της κυπριακής ΑΟΖ στέλνει η Άγκυρα το γεωτρύπανο Yavuz, σε μια κίνηση σοβαρής κλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς πλέον η Τουρκία επιχειρεί την πιο ακραία «εισβολή» από το 1974 και συγχρόνως στρέφεται και εναντίον των εταιριών TOTAL/ENI που έχουν πάρει την άδεια ερευνών για αυτό το Οικόπεδο.

Σύμφωνα με την Navtex 1109/19 που εξέδωσε η Τουρκία, το Yavuz και τα συνοδευτικά πλοία Osman και Orhan θα πραγματοποιήσουν γεώτρηση εντός του οροθετημένου Οικοπέδου της Κυπριακής ΑΟΖ από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και ο ίδιος ο Ερντογάν είχαν αντιδράσει έντονα πριν λίγες ημέρες στρεφόμενοι και εναντίον των δύο εταιριών αλλά και του Γάλλου προέδρου Μακρόν, όταν η Κυπριακή Δημοκρατία ανέθεσε τις έρευνες στο Οικόπεδο 7 στην TOTAL/ENI καθώς η Τουρκία με βάση τις αυθαίρετες ερμηνείες του Δικαίου της Θάλασσας θεωρεί ότι μέρος του Οικοπέδου 7 επικαλύπτει την τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Το Yavuz, τις τελευταίες εβδομάδες, είχε δέσει για ανεφοδιασμό και συντήρηση στο τουρκικό λιμάνι μετά από την απόπειρα παράνομης γεώτρησης που είχε κάνει στον κόλπο της Καρπασίας εντός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κοντά στην περιοχή που πλέει τώρα το Yavuz βρίσκεται τους τελευταίους μήνες το άλλο τουρκικό γεωτρύπανο Fatih.

Η Τουρκία παρά τα μέχρι τώρα απογοητευτικά σύμφωνα με πληροφορίες αποτελέσματα των παράνομων γεωτρήσεων, θα επιμείνει στην πρακτική αυτή χρησιμοποιώντας τις γεωτρήσεις και ως εργαλείο για την άσκηση πολιτικής και διπλωματικής πίεσης και προς την Λευκωσία και προς τις χώρες που οι εταιρίες τους εμπλέκονται στις έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και προς την Ε.Ε., η οποία είχε απειλήσει τον Ιούνιο με «μέτρα» εναντίον της Τουρκίας, αλλά τώρα υπό το βάρος του μεταναστευτικού ,μάλλον δεν ασχολείται καν με τις τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο εις βάρος ενός κράτους μέλους της

TURNHOS N/W: 1109/19

MEDITERRANEAN SEA

DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUĞRUL, OSMAN AND ORHAN FROM 062100Z OCT 19 TO 102100Z JAN 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 59.40 N - 032 10.83 E

34 01.40 N - 032 10.82 E

34 01.42 N - 032 13.23 E

33 59.40 N - 032 13.25 E

WIDE BERTH REQUESTED.