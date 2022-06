Στο Κίεβο Σολτς, Μακρόν και Ντράγκι - Θα συναντηθούν με τον Ζελένσκι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι επιβιβάστηκαν σε ειδικό τρένο και κατευθύνονται προς το Κίεβο, μετέδωσαν σήμερα Πέμπτη ιταλικά και γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες επιβιβάστηκαν σε ειδικό τρένο στην Πολωνία και αναμένεται να φτάσουν στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπου θα έχουν συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο ZDF και την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η οποία δημοσίευσε φωτογραφία των τριών ανδρών μέσα από το τρένο.

It is well after midnight on the train from the Polish border to the Ukrainian capital. pic.twitter.com/Vz1avMCnql