Στο αμερικανικό Kογκρέσο θα μιλήσει την Τετάρτη μέσω βιντεοκλήσης ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι θα μιλήσει στο Κογκρέσο των ΗΠΑ την Τετάρτη 16 Μαρτίου στις 15:00 (ώρα Ελλάδος), δήλωσαν ο επικεφαλής της πλειοψηφίας της Γερουσίας των ΗΠΑ Τσακ Σούμερ και η πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι.

Σε κοινή επιστολή προς τους Αμερικανούς νομοθέτες, οι Σούμερ και Πελόζι ανέφεραν: «Το Κογκρέσο παραμένει ακλόνητο στη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία καθώς αντιμετωπίζει τη βάρβαρη και διαβολική επιθετικότητα του Πούτιν και να εγκρίνει νομοθεσίες για να παραλύσει και να απομονώσει τη ρωσική οικονομία καθώς και να παράσχει ανθρωπιστική, ασφάλεια και οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία».

New: House Speaker Nancy Pelosi & Senate Majority Leader Schumer have announced a virtual address to the United States Congress delivered by President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine on Wednesday, March 16th at 9 am.