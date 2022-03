Στην Τουρκία ο νέος γύρος συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας

Στην Τουρκία θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος των ρωσοουκρανικών συνομιλιών στις 28-30 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε ο Νταβίντ Αρακχάμια, μέλος της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Το πρακτορείο επικαλείται ανάρτηση στο Twitter του Νταβίντ Αρακχάμια, που συμμετέχει στην ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα.

«Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφασίστηκε να διεξαχθεί ο επόμενος γύρος, πρόσωπο με πρόσωπο, στην Τουρκία, από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ένας γύρος κατ' ιδίαν διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είχε διεξαχθεί στις 10 Μαρτίου, στην Τουρκία, στην Αττάλεια, μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών, χωρίς να καταλήξει σε απτά αποτελέσματα.

The next round of talks between the official delegations of Ukraine and Russia will take place in Turkey on March 28-30.