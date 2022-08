Στην Πράγα για την άτυπη συνάντηση ΥΠΕΞ ο Ν. Δένδιας

Στην Πράγα βρίσκεται σήμερα Τρίτη 30 Αυγούστου, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Gymnich), ενώ έχει και σειρά διμερών συναντήσεων με Τσέχους αξιωματούχους.

Κατά την έναρξη επίσκεψής του στην Πράγα, ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Γερουσίας της Τσεχίας Μίλος Βίστριλ (Miloš Vystrčil) και Τζίτκα Σειτλοβά (Jitka Seitlová), καθώς και με τους προέδρους της επιτροπής εξωτερικών σχέσεων και άμυνας και της επιτροπής ευρωπαϊκών υποθέσεων της Γερουσίας, Πάβελ Φίσερ (Pavel Fischer) και Νταβίντ Σμόλτζακ (David Smoljak).

Starting my visit to #Prague, I met with President & Vice-President of the #CzechRepublic Senate @Vystrcil_Milos & @JitkaSeitlova, and with Chairpersons of the Committees on Foreign Affairs, Defence & on EU Affairs of the 🇨🇿Senate @PavelFischer & @DavidSmoljak. pic.twitter.com/bxRWuosUpM