Στη φυλακή ο Αλ. Ναβάλνι - Ποινή κάθειρξης 3,5 ετών από δικαστήριο της Μόσχας

Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε τον επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι σε 3,5 χρόνια φυλάκισης, κατόπιν απόφασης ότι ο ίδιος είχε παραβιάσει τους όρους αναστολής της ποινής του, προβλέποντας ωστόσο ότι η περίοδος φυλάκισης θα μειωθεί αναλογικά με το διάστημα που είχε περάσει νωρίτερα σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η εισαγγελέας ζήτησε να συμψηφισθεί η περίοδος της κράτησης του σε κατ’ οίκον περιορισμό, με την ποινή φυλάκισης, με την αναλογία μια ημέρα σε κατ οίκον περιορισμό για μία ημέρα φυλάκισης.

Η τύχη του Ναβάλνι ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη αφού το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα δήλωσε τη Δευτέρα ότι το αίτημα φυλάκισης του είναι «νόμιμο».

Navalny and his wife Yulia as the judge sentences him to prison. She looks devastated, but he's been smiling all the way through the hearing. He always knew this was the only way it would end pic.twitter.com/427lDGbZ9X