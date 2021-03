STAGES A/LIVE: Οι 63 High στο Eightball στη Θεσσαλονίκη

Tο Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει τους συναυλιακούς χώρους της εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής, με μια σειρά κινηματογραφημένων live performances συγκροτημάτων και καλλιτεχνών της ελληνικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής, τo STAGES A/LIVE. Με αυτή την κίνηση βρίσκεται δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και σε όλους όσοι αποτελούν μέρος της μουσικής σκηνής − τεχνικούς, φωτιστές και όλους τους επαγγελματίες, χωρίς τους οποίους δεν θα έφτανε ποτέ σε εμάς η μουσική που μας έχει (δια)μορφώσει.

Το STAGES A/LIVE εκπέμπει και πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή 4 Απριλίου, στις 21:00, οι 63 High παίζουν στο Eightball για να μας χαρίσουν μια συναυλία που θα μας θυμίσει όλα εκείνα που μας λείπουν έναν χρόνο τώρα. Τραγούδια που πηγάζουν από την καθημερινότητα και μιλούν για τους ανθρώπους γύρω μας, εκείνους που έφυγαν αλλά και εκείνους που θα έρθουν, ήχος που μεταδίδεται στο κοινό και ηλεκτρίζει ακόμη και μέσα από τις οθόνες μας, στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση, με μια συναυλία κινηματογραφημένη από τον Χρήστο Σαρρή.

Ξεκίνησαν την πορεία τους πριν από σχεδόν 25 χρόνια στη Θεσσαλονίκη με επιρροές από τη τζαμαϊκανή reggae, τη βρετανική ska και τον hardcore punk ήχο της Δυτικής ακτής των ΗΠΑ.

Με τις αρχές της DIY κουλτούρας βαθιά ριζωμένες μέσα τους, από τα τέλη των 90s οι 63 High έχουν κερδίσει επάξια μια θέση ανάμεσα στις καλύτερες live μπάντες των μουσικών genres που υπηρετούν, έχοντας στο ενεργητικό τους εκατοντάδες gigs, εντός κι εκτός συνόρων: σε μικρά venues και μεγάλα φεστιβάλ, πότε μόνοι τους και πότε στο πλευρό γκρουπ-θρύλων.

Το Eightball είναι ένας ακόμη θρυλικός συναυλιακός χώρος που άλλαξε εντελώς τη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης. Από το 2006 έως σήμερα, τα δύο stages του έχουν φιλοξενήσει αμέτρητους καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο, προσφέροντας στο κοινό αναρίθμητες συναυλίες parties, μουσικά events και στηρίζοντας κάθε μορφή έκφρασης και πολιτισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, στη σκηνή του Eightball έχουν ανέβει ιστορικά συγκροτήματα όπως οι Nightstalker, Orange Goblin, Rotting Christ, Septic Flesh, Pavlov’s Dog, V.I.C., Moonspell, Primordial, Planet of Zeus, 1000moods, Sodom, Βad Movies, 2002GR, 12ος Πίθηκος και άλλα.

Ασταμάτητο, κεφάτο, ακούραστο και πάντα σε εγρήγορση σύμφωνα με τους ιδρυτές του, το Eightball συμβάλλει διαρκώς στην ανάπτυξη της περιοχής προσελκύοντας αναρίθμητους επισκέπτες στα 15 χρόνια λειτουργιάς του. Aπό τα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης και τις δύο ανεξάρτητες αίθουσες του Eightball, όλοι μπορούν να βρουν αυτό που ψάχνουν. Aπό τη disco των 80s, στην κορεάτικη pop και το darkwave, στο rock των 70s και το ακραίο metal.

Η τελευταία συναυλία στο Eightball πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2020.

Ο συναυλιακός χώρος ξανάνοιξε σχεδόν έναν χρόνο μετά για να υποδεχτεί τους 63 High, που σχηματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1997. Μετά την πρώτη τους συναυλία στην Επανομή της Θεσσαλονίκης και πολλές πρόβες, το 1998 ηχογραφούν το πρώτο τους demo με τίτλο "Fight, Fight Or Celebrate". Στις δυο δεκαετίες που μεσολάβησαν, οι 63 High έχουν εμφανιστεί ζωντανά δίνοντας αμέτρητες συναυλίες σε σχολεία, camping, extreme sports sites, πάρκα, bars, clubs και φυσικά, μεγάλα φεστιβάλ όπως τα Ireon Festival, Street Mode Festival και Rockwave Festival, καθώς και μία περιοδεία στην Ευρώπη. Ως μια από τις πιο συναρπαστικές live ελληνικές μπάντες της εναλλακτικής σκηνής, έχουν μοιραστεί τη σκηνή με πολλά σημαντικά και διεθνή αναγνωρισμένα συγκροτήματα του είδους τους, όπως οι Sex Pistols, Ska-P, Los De Abajo, Sublime, Toasters, Meteors, Jaya The Cat, No Fun At All, Aggrolites, Oi Polloi, Leftover Crack, Wilhelm Scream, και άλλους. Μία από τις πιο σημαντικές ενεργές και δημοφιλείς μπάντες του είδους ska-punk της τρίτης γενιάς στην Ελλάδα.

Το γκρουπ έχει ακολουθήσει την δική του πορεία αυτοχρηματοδοτούμενο, τυπώνοντας κασέτες, τέσσερα CD και ένα βινύλιο, ηχογραφώντας στο δικό τους προσωπικό στούντιο. Για το 2021-2022 έχει προγραμματιστεί μία σειρά βινυλίων με καινούριο υλικό.

Το STAGES A/LIVE είναι μια σειρά από συναυλίες χωρίς θεατές, αλλά με πολλή μουσική, στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση. Ένα εναλλακτικό ψηφιακό world tour με αγαπημένες μπάντες και καλλιτέχνες, καθώς και όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί τους σε ιστορικά live του παρελθόντος και σημεία αναφοράς το Gagarin 205, το An Club και άλλες μουσικές σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Μέχρι να καταφέρουμε να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί σε κάποιο live, η μουσική μάς φέρνει λίγο πιο κοντά, ακόμη κι αν είμαστε μακριά. Μέσα από τις οθόνες μας, ξαναζούμε μνήμες από συναυλίες που μοιραστήκαμε μαζί με χιλιάδες γνωστά και άγνωστά μας πρόσωπα.

Οι ανεξάρτητες μουσικές σκηνές της Ελλάδας, που δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν τους νέους καλλιτέχνες, έχουν στηρίξει ακόμη περισσότερους θεατές με ανώνυμα στην αρχή συγκροτήματα που έγιναν στην πορεία ιστορικά και μέσα σε ιστορικούς συναυλιακούς χώρους.

Μνήμες θολές, που πυροδοτούν σήμερα τη νοσταλγία και την ανάγκη να μη σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι σκηνές, στις οποίες νιώθουμε ενέργεια και ασφάλεια.

Σε μια περίοδο δύσκολη για τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα του πολιτισμού, το Ίδρυμα Ωνάση δείχνει την έμπρακτη υποστήριξή του στους χώρους που κινδυνεύουν λόγω της πανδημικής συνθήκης· στις σκηνές που πλέον έχουν αδειάσει από καλλιτέχνες, τεχνικούς και θεατές, από ζωή.

Ο πολιτισμός συνεχίζει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής μας και ο χώρος της μουσικής παραμένει κάτι μέσα στο οποίο νιώθουμε ασφαλείς. Η ανεξάρτητη μουσική σκηνή της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, κάθε ελληνικής πόλης, είναι πλέον εξαρτημένη από όλους εμάς.

Για όλα όσα μας συνδέουν με τους συναυλιακούς χώρους, αλλά και για όλες τις στιγμές που αυτοί μας χάρισαν. Κοιτώντας μαζί το μέλλον, νοσταλγούμε το κοινό μας μουσικό παρελθόν. Ας δυναμώσουμε τον ήχο στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση: η ανεξάρτητη ελληνική μουσική σκηνή είναι live.