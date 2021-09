SpaceX: Απογειώθηκε στο διάστημα η πρώτη αποστολή ερασιτεχνών αστροναυτών

Ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX με επιβάτες τέσσερις «αρχάριους» απλούς πολίτες σε ένα φιλόδοξο ταξίδι στο διάστημα, απογειώθηκε με επιτυχία την Τετάρτη το βράδυ (λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) από το διαστημικό κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, στην πρώτη τουριστική, διαστημική αποστολή, χωρίς επαγγελματία αστροναύτη στο πλήρωμα, για πρώτη φορά στα χρονικά.

Μεταξύ των τεσσάρων Αμερικανών τουριστών, επιβατών στην αποστολή που φέρει τον τίτλο Inspiration4 («Έμπνευση4») είναι ο δισεκατομμυριούχος Τζάρεντ Άιζακμαν που ναύλωσε το Falcon 9 για αυτό το ταξίδι.

NASA invested billions in both Boeing and SpaceX to get commercial space flight off the ground. This is SpaceX's first all-civilian mission and fourth crewed flight overall, putting it lightyears ahead of Boeing, which has yet to send any humans into space.#elonmusk #SpaceX pic.twitter.com/vn2i5fce67