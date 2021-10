SOS από ΟΗΕ για το Κλίμα: H αύξηση θερμοκρασίας του πλανήτη θα ξεπεράσει τους 2,7 βαθμούς!

Τον κώδωνα του κινδύνου για την Κλιματική Αλλαγή κρούει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ενόψει και της Συνόδου για το Κλίμα (COP26) που θα διεξαχθεί στη Γλασκώβη από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου, τονίζοντας ότι η «έλλειψη τόλμης των ηγεσιών οδηγεί τον πλανήτη στο σημείο χωρίς επιστροφή».

Αιτία για το «ξέσπασμα» του ΓΓ του ΟΗΕ στάθηκε η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το Περιβάλλουν (UNEP), σύμφωνα με την οποία οι μέχρι στιγμής δεσμεύσεις των χωρών για τη μείωση των εκπομπών αερίων οδηγεί σε υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 2,7 βαθμούς Κελσίου. Την ώρα που στόχος είναι, όπως προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού, η υπερθέρμανση να πέσει κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου και ιδανικά στον 1,5 βαθμό Κελσίου.

«Οι επιστήμονες είναι ξεκάθαροι με τα δεδομένα που έχουν. Τώρα οι ηγέτες χρειάζεται να είναι ξεκάθαροι στα σχέδιά τους ώστε να αποφευχθεί η κλιματική καταστροφή», επισήμανε ο Α. Γκουτέρες.

