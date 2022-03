Σοβαρή διαρροή αερίου στο Ολυμπιακό Πάρκο του Λονδίνου

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο μετά τη σοβαρή διαρροή αερίου που σημειώθηκε στο Υδάτινο Κέντρο, στο Ολυμπιακό Πάρκο Βασίλισσα Ελισάβετ, στο Λονδίνο. Οι αρχές το έχουν χαρακτηρίσει «μείζον περιστατικό» και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες «αρκετοί άνθρωποι ασθενούν, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα».

Η London Legacy Development Corporation (LLDC) που διαχειρίζεται το Ολυμπιακό Πάρκο ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 10.00 GMT (12.00 ώρα Ελλάδος) και ότι η περιοχή αποκλείσθηκε και εκκενώθηκε. «Συνεργαζόμαστε στενά με τις υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών που βρίσκονται επί τόπου. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα αριθμός ανθρώπων με αναπνευστικές δυσκολίες που περιθάλπονται από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου», αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία.

Σύμφωνα με τη διεύθυνση του πάρκου αμέσως έσπευσε στον τόπο του συμβάντος μεγάλος αριθμός υπηρεσιών της άμεσης δράσης. Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν ζήτησε από τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή, επισημαίνοντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε «στενή επικοινωνία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζουν το περιστατικό».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό αφορά τη διαρροή τοξικού καπνού.

